Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

"Ei kohtu," ütles ERR-ile Jevgeni Ossinovski pool tundi enne kohtumise algust.

Sotsiaaldemokraadid kutsusid Tallinna võimaliku nelikliidu osalised esmaspäeva hommikul kella 10-ks ühise laua taha. Isamaa teatas, et nemad kohale ei lähe, aga pole veel ka otsustanud, kellega koalitsioonikõnelusi alustada.

Tallinna võimuliidu moodustamise kaalukeeleks on saanud valimistel kolmanda tulemuse teinud Isamaa, keda on kutsutud kahte võimalikku koalitsiooni.

Kui Isamaa otsustaks nn SIRP-koalitsiooni kasuks, kuhu kuuluks lisaks neile ja SDE-le veel Reformierakond ja Parempoolsed, oleks sel volikogus kokku 42 kohta.

Alternatiivne liit, mille moodustaks Keskerakond ja Isamaa, saaks arvestada 48 kohaga. Kokku on Tallinna volikogus 79 kohta.