X!

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

Eesti
Jevgeni Ossinovski pärast KOV valimisi andmas pressikonverentsi SDE peakontori ees.
Jevgeni Ossinovski pärast KOV valimisi andmas pressikonverentsi SDE peakontori ees. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Esmaspäeva hommikul toimuma pidanud Tallinna võimaliku nelikliidu kohtumine jääb ära.

"Ei kohtu," ütles ERR-ile Jevgeni Ossinovski pool tundi enne kohtumise algust.  

Sotsiaaldemokraadid kutsusid Tallinna võimaliku nelikliidu osalised esmaspäeva hommikul kella 10-ks ühise laua taha. Isamaa teatas, et nemad kohale ei lähe, aga pole veel ka otsustanud, kellega koalitsioonikõnelusi alustada.

Tallinna võimuliidu moodustamise kaalukeeleks on saanud valimistel kolmanda tulemuse teinud Isamaa, keda on kutsutud kahte võimalikku koalitsiooni.

Kui Isamaa otsustaks nn SIRP-koalitsiooni kasuks, kuhu kuuluks lisaks neile ja SDE-le veel Reformierakond ja Parempoolsed, oleks sel volikogus kokku 42 kohta.

Alternatiivne liit, mille moodustaks Keskerakond ja Isamaa, saaks arvestada 48 kohaga. Kokku on Tallinna volikogus 79 kohta.

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:06

EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad, noorsportlaste toetamine muutub

11:36

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

11:32

Galerii: Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

11:00

Lazio süvendas Juventuse kriisi

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

10:29

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

10:04

Otse kell 13: Tartu Ülikooli arengukonverents

10:00

ERR-i teleuudised kell 9:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

05:53

Moskva piirkonda tabas droonirünnak

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

26.10

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

26.10

Sõja 1341. päev: Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

26.10

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

12:06

EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad, noorsportlaste toetamine muutub

11:36

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

11:00

Lazio süvendas Juventuse kriisi

10:29

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

loe: kultuur

11:32

Galerii: Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

08:55

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

loe: eeter

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

08:00

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "De profundis"

08:00

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas "Linnud lehtlas"

08:00

Vaata uuesti: Havryil Sydoryki esituses kõlas "Rhapsody in Blue"

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

26.10

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

26.10

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

26.10

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

26.10

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

26.10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo