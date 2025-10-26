Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

Sotsiaaldemokraadid kutsusid Tallinna võimaliku nelikliidu osalised esmaspäeva hommikuks ühise laua taha. Isamaa teatas, et nemad kohale ei lähe, aga pole veel ka otsustanud, kellega koalitsioonikõnelusi alustada.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Jevgeni Ossinovski kutsele alustada esmaspäeva hommikul kell 10 kõnelusi Tallinna koalitsiooni moodustamiseks vastas nelikliidu kaalukeeleks olev Isamaa, et nemad jätkavad oma ajakavaga.

"Me soovime jätkata kahepoolseid läbirääkimisi, soovime ikkagi nendele küsimustele, mis meid erutavad, vastuseid saada. Isamaa on siiski täna kaalukeel ja me loodame, et inimesed, kes on meie partnerid, mõistavad neid kaalutlusi, mille ees Isamaa täna seisab," lausus Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Kuna erakonna esimees Urmas Reinsalu oli nädalavahetusel välismaal, võttis Isamaa nendeks päevadeks aja maha ja asub töökorralduslikke küsimusi arutama taas esmaspäeval. Samuti ei koostatud nädalavahetuse jooksul vastuseid Keskerakonna omalt poolt esitatud küsimustele.

Teised erakonnad kõneluste alustamisega venitamist ei mõista.

"Minu jaoks on selline venitamine arusaamatu, tegelikult peab Isamaa selle väärtusvaliku langetama, kas nad tulevad läbi rääkima nelikliitu või lähevad Keskerakonda tagasi linnavõimu juurde aitama. Eraldi kohtumised – loomulikult me kohtume nendega, aga olles poolteist aastat koostööd teinud Isamaaga, vaevalt et kumbki pool teise kohta midagi uut ja üllatavalt teada saab," lausus Ossinovski.

"Kindlasti on ka teistel osapooltel küsimusi Isamaale, kas üldse see koostöö tuleb välja või ei tule välja. Sest tõsiasi on see, et neli erakonda on mõnes aspektis päris erinevad ja siis tulebki kaaluda, kuidas saab edasi minna," ütles Reformierakonna aseesimees Maris Lauri.

"Selline venitamine on vastutustundetu valija suhtes. Valija ootab selgust ja kas või selles, kellega alustatakse läbirääkimisi. Selleks et teha mingeidki järgmisi samme, peaks aru saama, kas Isamaa on nii lõhki, et nad ei suuda ei ega jaa öelda, või nad ütlevad ära, kas nad tulevad sinna läbirääkimiste laua taha või ei," märkis Parempoolsete esimees Lavly Perling.

"Ei ole lõhki. Meil on üks esimees, üks Tallinna piirkonna esimees, üks erakond, kindlasti on võimule minek ärevusttekitav. Nagu te näete, kõik tahavad saada võimule, tahab üks pool, tahab teine pool. Kuna Isamaa on kaalukeel, siis meid survestatakse kiiresti otsustama. Nii ei saa head jahu jahvatada," lausus Solman.