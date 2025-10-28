Need ei ole enam läbirääkimised, kui kõik hakkavad kõigiga midagi seletama, kritiseeris Parempoolsete juht Lavly Perling "Ringvaates" erakondade püüdeid Tallinnas võimuliidu moodustamiseks kõnelusi pidada.

"60 protsenti inimestest otsustasid, et nad annavad oma hääle vasakerakondadele ehk 60 protsenti häältest läks Keskerakonnale ja sotsidele, sotsid on teinud ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi. Meie ütlesime, et tuleme laua taha, arutame neljakesi, et kas siis selles koalitsioonis on võimalik ka parempoolsed poliitikat teha ja no siis hakkasid erakonnad üksteisele kirju saatma," kirjeldas Perling võimuläbirääkimisi Tallinnas.

Perlingu sõnul on ettepanekute tegemine kahe võitjaerakonna ülesanne.

"Keskerakond on teinud ettepaneku Isamaale, sotsid, teine koht valimistel, nemad olid need, kes alustasid dialoogi ja tegid meile ettepaneku nelikliiduks. See vastutus, et need neli erakonda ühte ruumi kokku saada, lasub sotsidel," lausus Perling.

"Need ei ole enam läbirääkimised, kui kõik hakkavad kõigiga midagi seletama. Tuleb muidugi öelda, et kui Isamaa tahaks ise alustada koalitsiooniläbirääkimisi, siis me oleme ka öelnud, et oleks aus öelda, et me nüüd tahame ise alustada koalitsiooniläbirääkimisi. See kirjade saatmine väga head muljet ei jäta. Kui me kogu aeg räägime, et me tahame asjaajamist linnas kiiremaks teha, siis see hea algus ei paista," rääkis Perling.

Parempoolsed peavad ühtesid läbirääkimisi korraga, lausus Perling.

"Täna on esitanud kutse sotsid ja me oleme sotsidele öelnud, me tuleme ühe laua taha, kui seal on neli erakonda koos. Parempoolsed on avatud mõtteviisiga avatud erakond, et me oleme valmis kohtuma kõikide erakondadega Eestis. Aga küsimus on see, et Isamaa ei saa hakata pidama paralleelläbirääkimisi, sest see pole juba lugupidav suhtumine demokraatiasse. Need, kes saatsid kutse - nendega suhtleme ennekõike," rääkis Perling.

Perling rääkis, et parempoolsed kaalusid matemaatiliselt võimalikku liitu Keskerakonnaga ja leidsid, et suure Keskerakonna kõrval ei ole võimalik täita oma valijale antud lubadust parempoolset poliitikat ellu viia.

"Oleme sotsidega minemas läbirääkimistele, see ei ole saladus, sotsid on vasakerakond, meie paremerakond. Meile on hästi oluline, kui palju see vasaktiib teeb järeleandmisi, et saame oma valijale otsa vaadata ja öelda, et tõesti, me näeme, et selles koalitsioonis on lootust parempoolset poliitikat teha," rääkis Perling.