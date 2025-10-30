X!

Tallinn otsib Hirvepargile pimedust väärtustavat valguslahendust

Hirvepark.
Hirvepark. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tallinna linn kavatseb rekonstrueerida Hirvepargi valgustust, et luua sinna öine keskkond, mis toetab tähistaeva nähtavust ja säilitab loomulikku pimedust. Lisaks rekonstrueeritakse ka pargi trepid.

Hirvepark on üks viiest katsealast Euroopas, mis osaleb pimeduse kultuurilisi ja esteetilisi väärtusi edendavas projektis "Pimeduse kunst". Selle eesmärk on tõsta teadlikkust, kui tähtis on hästi kujundatud pimedus ning luua tasakaalustatud öine keskkond, mis toetab valgustusdisaini abil inimeste heaolu ja loodust.

Nüüd otsib Tallinn riigihankega uue valguslahenduse projekti koostajat, et muuta Hirvepark haljasalaks, kus käiguteed, ümbrus ja kultuuripärand oleksid tundlikult valgustatud. Ühtlasi peaks loodav valguslahendus olema loodussõbralik ja toetama tähistaeva nähtavust.

Ümberehituse käigus luuakse uus valguslahendus bastionimüürile, skulptuuridele, paviljonile ja treppidele ning see peaks tõstma esile koha atmosfääri pimedal ajal, aga ka suurendama pargisviibijate turvalisust, sest valgustatakse ka pargiteed ja tegevusalad.

Ühtlasi peaks paranema liikumine pimedate ja valgustatud alade vahel, sest praegu on seal järsud kontrastid. Lisaks on plaanis vähendada pimestavat või häirivat valgust, minimeerida valgusreostust ning ka valgustuseks kasutatavat energiat.

Rekonstrueerimine ootab ka Hirvepargi treppe, millele lisatakse käsipuud ja valgustus.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti avaliku ruumi kavandamise juht Liina-Liis Urke ütles ERR-ile, et mitmetelt ekspertidelt saadud tagasiside on andnud kinnitust, et tegelikult vajab terviklikku uuendamist kogu Hirvepark.

Kuna aga Art of Darkness on välisprojekt, mida lisaks pealinnale rahastab Euroopa Horisont, siis tulenevalt eelarvelistest, ajalistest ja temaatilistest piirangutest ei ole selle käigus kogu pargi täielik uuendamine plaanis. 

"Paekivitreppe rekonstrueerime, kuna need tööd olid Tallinna linnaplaneerimise ametil nagunii lähiajal plaanis, viiest trepist neli olid amortiseerunud ja bastionivööndi valgustusest rääkides on keeruline jätta välja treppide valgustuslahendused," selgitas Urke.

Ta lisas, et Tallinna linnaplaneerimise ametil on kavas mõtestada kogu bastioni parkide ala ning luua sinna tervikvisioon pargi uuendamiseks. Tulevane lahendus peab arvestama nii uue valgustuslahendusega kui ka tooma esile koha kultuuripärandi väärtusi.

Uue valgustuse peaks park saama 2027. aastal

Pimeduse kunsti projektis osaleb kolm linna ning teadusasutused ja ühingud. Viies kunstilises katseprojektis, sealhulgas Hirvepargis loodava püsiva valguslahenduse alusel koostatakse soovitused, mida ka teistes piirkondades saab rakendada.

Projekt Art of Darkness toetub Uue Euroopa Bauhausi põhimõtetele, algas jaanuaris ja kestab kolm aastat. Eestist on selle partneriks lisaks pealinnale ka Tallinna tehnikaülikool.

Tehnikaülikooli rolliks on teha Hirvepargis laiaulatuslikud valgusmõõtmised, mille käigus mõõdetakse nii heledust, valgustustihedust kui värvustemperatuuri. Eraldi on hanketingimustes välja toodud nõue, et valgustust peab olema võimalik veebi kaudu juhtida, seejuures on vaja liidestada ka elektri börsihinna juhtimise süsteem.

Ka luuakse infrastruktuuri, näiteks elektritoite võimalus, et Hirvepargis sündmusi korraldada ja seal valguskunsti eksponeerida.

Kolmapäeval algatatud hankele pakkumuste esitamine lõpeb 7. novembril ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet plaanib võitjaga lepingu sõlmida 20 kuuks.

Tallinna planeeritud ajakava näeb ette, et ehitus toimub tuleva aasta teisest poolest kuni 2027. aasta alguseni. Samas tõdes Urke, et ajakava võib hangete korraldamisel ja lepingute sõlmimisel veidi nihkuda ja lisaks võib talvine aeg tuua ehitusse tehnoloogilise pausi, mistõttu võib ehitustööde aeg muutuda.

Projekti rahastatakse EL-i Horizon Europe programmist.

Toimetaja: Karin Koppel

