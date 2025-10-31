X!

Iru elektrijaamas seisis elektri tootmine pea neli kuud

Iru elektrijaam
Iru elektrijaam Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna külje all asuv Iru elektrijaam pole hooldustööde tõttu alates juuli algusest elektrit tootnud. Reedel peaks jaam uuesti tootmist alustama.

Eesti Energia seiskas Iru elektrijaama suvise hoolduse tarbeks 5. juulil. Katel ja soojusenergia tootmine taaskäivitati 8. septembril ning elektrienergia tootmine on plaanis taaskäivitada reedel ehk 31. oktoobril, ütles Iru koostootmisjaama valdkonnajuht Marek Tull ERR-ile.

Iru jäätmeploki katlale ja turbiinile tehakse igal aastal kahe- kuni kolmenädalane plaaniline hooldus.

"Suurem hooldusremont, nagu käesoleval aastal, tehakse iga viie aasta järel. Suuremad hooldusremondid planeeritakse pikalt ette perioodile, mil nõudlus on turul madal. Kui esialgu planeeriti seisakut lühemana, siis nii katla kui turbiini hoolduse käigus lisandusid täiendavad tööd, mis pikendasid seisaku aega," sõnas Tull.

Tull märkis, et Iru elektritootmise taaskäivitamise järgselt lisandub turule 17 megavatti tootmisvõimsust. "Kuna see moodustab marginaalse osa kogu Baltimaades olevast tootmisvõimsusest, on selle mõju elektrienergia hinnale praktiliselt olematu." 

2013. aastal renoveeritud Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki elektri tootmise võimsus on 17 megavatti ja soojuse tootmise võimsus 50 megavatti.

Elektrijaama omanik Eesti Energia tütarfirma Enefit Green.

