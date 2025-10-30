Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata

Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,00 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,15 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,40 protsenti.

Keskpanga nõukogu on otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk kahe protsendi juurde.

Viimased andmed näitavad, et euroala inflatsioon on veidi kiirenenud. Tarbijahinnad tõusid septembris 2,2 protsenti, augustis oli hinnakasv 2,1 protsenti.

ECB president Christine Lagarde ütles siiski, et EL-i rahapoliitika on heas seisus. ECB teatel pole USA tollid seni inflatsioonile suurt mõju avaldanud ning tollide mõju majanduskasvule on olnud suhteliselt mõõdukas, vahendas Euronews.