EL mõistis hukka mässuliste jõhkruse Sudaanis
Euroopa Liit mõistis kolmapäeval hukka Sudaani mässuliste kiirtoetusjõudude (RSF) jõhkra rünnaku El-Fasheri linnale. Ka ÜRO Julgeolekunõukogu mõistis neljapäeval RSF-i tegevuse hukka.
"Tsiviilisikute ründamine nende etnilise päritolu alusel rõhutab kiirtoetusjõudude jõhkrust," ütles EL-i välispoliitika juht Kaja Kallas avalduses.
"Kiirtoetusjõududel on kohustus kaitsta tsiviilisikuid oma kontrolli all olevates piirkondades, sealhulgas abiorganisatsioonide töötajaid ja ajakirjanikke," seisis avalduses, millele oli alla kirjutanud ka EL-i kriisiohjamise volinik Hadja Lahbib.
El-Fasher langes RSF-i kätte pärast 18 kuud kestnud piiramist, mida iseloomustasid näljahäda ja pommitamised.
Abiorganisatsioonid ja kohalikud ametnikud teatasid, et RSF-i väed võtsid sihikule ka El-Fasheri haigla. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et mässulised tapsid haiglas 460 inimest, vahendas The Telegraph.
RSF-i võitlejad avaldasid sotsiaalmeedias videolõigu, kus on näha relvastatud mehi haiglapalatis, mis on täis surnukehi.
RSF ise kasvas välja kurikuulsast Janjaweedi rühmitusest, mis aitas Darfuri genotsiidi käigus tappa sadu tuhandeid inimesi.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP, The Telegraph