EL mõistis hukka mässuliste jõhkruse Sudaanis

"Tsiviilisikute ründamine nende etnilise päritolu alusel rõhutab kiirtoetusjõudude jõhkrust," ütles EL-i välispoliitika juht Kaja Kallas avalduses.

"Kiirtoetusjõududel on kohustus kaitsta tsiviilisikuid oma kontrolli all olevates piirkondades, sealhulgas abiorganisatsioonide töötajaid ja ajakirjanikke," seisis avalduses, millele oli alla kirjutanud ka EL-i kriisiohjamise volinik Hadja Lahbib.

El-Fasher langes RSF-i kätte pärast 18 kuud kestnud piiramist, mida iseloomustasid näljahäda ja pommitamised.

Abiorganisatsioonid ja kohalikud ametnikud teatasid, et RSF-i väed võtsid sihikule ka El-Fasheri haigla. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et mässulised tapsid haiglas 460 inimest, vahendas The Telegraph.

RSF-i võitlejad avaldasid sotsiaalmeedias videolõigu, kus on näha relvastatud mehi haiglapalatis, mis on täis surnukehi.

RSF ise kasvas välja kurikuulsast Janjaweedi rühmitusest, mis aitas Darfuri genotsiidi käigus tappa sadu tuhandeid inimesi.