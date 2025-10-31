X!

Sõja 1346. päev. Ukraina droonid ründasid Orjolis asuvat soojuselektrijaama

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama
Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama
Venemaa ametnikud ja Telegrami kanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 31. oktoobril kell 22.15:

- Zelenski: Venemaa on Pokrovski sektorisse koondanud 170 000 sõdurit;

- Ukraina andis Leedule välja sõjaroimades süüdistatava Vene sõduri;

- Kiiev: Vene naftarajatistele on tänavu antud ligi 160 edukat lööki;

- Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama;

- Donetski oblastis sai viimase ööpäeva jooksul Vene rünnakute tõttu surma kaheksa tsiviilisikut;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 114 lahingut;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit;

- CNN: Pentagon andis Valgele Majale loa Tomahawkide tarneks Ukrainale.

Zelenski: Venemaa on Pokrovski sektorisse koondanud 170 000 sõdurit

Venemaa on koondanud umbes 170 000 sõdurit Ida-Donetski oblastis asuvasse Pokrovski sektorisse, et vallutada osaliselt ümberpiiratud linn, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel ajakirjanikele.

"Kõik nende jõud on seal," ütles Zelenski pressibriifingul Ukraina uudisteagentuuri Ukrinform teatel. "Pokrovskis on venelased. Meie mehed hävitavad neid – vähehaaval, järjepidevalt –, sest peame samal ajal ka oma inimesi kaitsma."

Zelenski märkus vägede kaitsmise tähtsuse kohta võib viidata võimalikule taganemisele lähitulevikus. Ukraina lahinguvälja seirava analüüsigrupi DeepState andmetel on Ukraina vägedel praegu ligikaudu 10-kilomeetrine koridor, mille kaudu saab Pokrovskisse veel vägesid ja varustust tuua.

Ukraina sõjaväe teatel tugevdavad Vene väed oma kohalolekut Pokrovskis eesmärgiga linn ümber piirata. 29. oktoobril teatas Ukraina õhudessantvägede 7. kiirreageerimiskorpus, et Pokrovskisse tunginud Vene üksused püüavad edeneda linna loode- ja põhjaosas.

Zelenski kinnitas reedel toimunud pressikonverentsil, et Pokrovski sektoris tegutseb umbes 170 000 Vene sõdurit.

Esmaspäeval ütles ta, et Vene väed ületavad Pokrovski sektoris Ukraina üksuste arvu kaheksa korda.

Ukraina andis Leedule välja sõjaroimades süüdistatava Vene sõduri

Ukraina teatas reedel, et andis Leedule üle sõjakuritegudes süüdistatava Vene sõduri.

"Esimest korda pärast täiemahulise agressiooni algust on Ukraina andnud Vene sõjaväelase üle välisriigile, Leedule, et teda sõjakuritegude eest reaalselt kriminaalvastutusele võetaks," teatas Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko sotsiaalmeedias.

Kiiev tahab võtta Vene sõjaväetegelased 2022. aasta sissetungi eest isiklikule vastutusele ning taotleb rahvusvahelist õiglust Vene armee toime pandud arvukate julmuste eest.

Ametnike sõnul on väljaantu Vene sõjaväepolitseis teeninud meremees, kelle Ukraina armee võttis kinni Zaporižžja oblastis Robotõne küla lähistel.

"Ta oli seotud tsiviilisikute ja sõjavangide ebaseadusliku kinnipidamise, piinamise ning ebainimliku kohtlemisega," ütles Kravtšenko.

Üks tema ohvritest oli Leedu kodanik, lisas ta.

Kravtšenko ütles, et Vilnius esitab mehele süüdistuse sõjakuritegudes ning teda võib oodata eluaegne vangistus.

Leedu peaprokuratuur kinnitas oma avalduses, et riigi õiguskaitseametnikud tegid juhtumi osas Kiieviga koostööd.

Vilniuse kohus otsustas hoida meest enne kohtuprotsessi vähemalt kolm kuud vahi all, teatas peaprokuratuur.

Kiiev: Vene naftarajatistele on tänavu antud ligi 160 edukat lööki

Ukraina on sel aastal andnud ligi 160 edukat lööki Vene naftarajatistele, ütles reedel Kiievi julgeolekuteenistuse juht, lubades edasisi kaugmaarünnakuid, mille eesmärk on kahjustada Venemaa sõjakassat.

"Aasta algusest saadik on naftatootmis- ja -rafineerimisrajatistele antud ligi 160 edukat lööki," ütles Ukraina julgeolekuteenistuse juht Vassõl Maljuk ajakirjanikele.

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama

Venemaa ametnikud ja Telegrami kanalid teatasid, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama. 

Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov teatas, et droonirünnaku tõttu sai kahjustada soojuselektrijaam. Sotsiaalmeediakanal Astra vahendas, et kohalikud elanikud teatasid plahvatustest, vahendas The Kyiv Independent. 

Klõtškov väitis, et alla tulistatud droonide rusud kahjustasid jaama elektrivarustusseadmeid. Ta teatas, et sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad. 

Orjoli soojuselektrijaam kuulub RIR Energole, mis on Venemaa üks suurimaid elektrienergia tootjaid. 

Venemaa Telegrami kanalite teatel toimusid plahvatused ka Vladimiris ja Jaroslavlis. Kohalike elanike sõnul tegutses mõlemas piirkonnas õhutõrje. Sotsiaalmeediakanal Astra hindas, et Vladimiris oli rünnak suunatud kohaliku alajaama vastu, mis on piirkonna üks tähtsamaid energiarajatisi.

Jaroslavlis toimusid plahvatused kohaliku naftatöötlemistehase lähedal. Jaroslavli tehas on üks riigi suurimaid, selle tootmisvõimsus on 15 miljonit tonni naftat aastas, vahendas The Kyiv Independent. 

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 114 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 114 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Lõmani suunas ründas Vene armee üheksa korda, Pokrovski suunal toimus aga lausa 40 kokkupõrget. Kramatorski suunal tõrjusid Ukraina väed mitu okupantide rünnakut Stupotški suunas. Kupjanski suunal viis agressor läbi mitu rünnakut Pešanoje ja Petrovpavlovka suunas. Mujal oli rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda. 

Donetski oblastis sai viimase ööpäeva jooksul Vene rünnakute tõttu surma kaheksa tsiviilisikut

Ukraina siseministeerium teatas, et Donetski oblastis sai viimase ööpäeva jooksul Vene rünnakutes surma vähemalt kaheksa ja haavata 19 inimest.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 970 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 141 830 (võrdlus eelmise päevaga +970);

- tankid 11 310 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 519 (+5);

- suurtükisüsteemid 34 128 (+39);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1533 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1233 (+1);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 76 355 (+648);

- tiibraketid 3917 (+37);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 111 (+118);

- eritehnika 3986 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

CNN: Pentagon andis Valgele Majale loa Tomahawkide tarneks Ukrainale

USA kaitseministeerium andis Valgele Majale rohelise tule tiibrakettide Tomahawk tarnimiseks Ukrainale, teatas uudistekanal CNN viitega informeeritud allikatele, edastas reedel portaal Unian.

CNN rõhutas samas, et lõpliku otsuse langetab president Donald Trump.

Pentagon on  välja arvutanud, et selline abi Kiievile ei mõjuta negatiivselt USA relvastust.

Kuigi Pentagonil pole rakettide tarnimisele vastuväiteid, väidavad USA kaitseametnikud, et nad üritavad selgust saada, kuidas saaks ukrainlasi Tomahawkide kasutamiseks välja õpetada.

Lisaks on ka puhttehnilisi raskusi: Tomahawkid on üldiselt merelt tulistatavad raketid, kuid Ukraina peab need ilmselgelt välja laskma maismaalt. Selle probleemi saaks siiski lahendada: kas USA annab üle oma vähesed maismaal baseeruvad rakettide stardiseadeldised või arendavad ukrainlased need ise.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

