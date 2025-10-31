Trump kutsus vabariiklasi üles muutma senati kodukorda

USA president Donald Trump leiab, et valitsuse tööseisaku lõpetamiseks tuleb vähendada ülemkoja opositsiooni võimalusi ning kutsus seetõttu vabariiklasi üles muutma senati kodukorda ja kaotama filibusteri protseduuri.

Ülemkoja reeglite muutmine võib avaldada senati tööle suurt mõju. Poliitiline viivitustaktika ehk filibuster on olnud USA poliitilises ajaloos olulisel kohal, sest selles nähakse senati sõltumatuse tagatist, mis annab vähemuses olevatele rahvasaadikutele teatava sõnaõiguse ja mõjuvõimu sõltumata sellest, milline partei parajasti võimul on.

Sellise viivitustaktika saab aga lõpetada, kui selle poolt on vähemalt 60 senaatorit. Seetõttu vajab ka enamik õigusakte vähemalt 60 senaatori toetust.

Trump leidis nüüd, et tööseisaku lõpetamiseks tuleb muuta senati kodukorda ning teatas, et vabariiklased peavad filibusterist vabanema.

Filibusteri protseduuri eemaldamine vajab 50 senaatori toetust. Vabariiklastel on praegu 100-liikmelises senatis 53 kohta.

Pole veel selge, kas senati vabariiklased võtavad Trumpi üleskutset kuulda või püüavad jõuda demokraatidega kokkuleppele.

Telekanali CNN andmetel muretsevad vabariiklased, et filibusterist vabanemine võib hiljem demokraatidele kasuks tulla, kui viimased kunagi taas senatis enamuse saavutavad. Trump juhtis samas tähelepanu sellele, et mõned aastad tagasi tahtsid ka vasakpoolsed demokraadid muuta senati kodukorda.

Trumpi sõnul ei saanud demokraadid toona sellega hakkama, kuid nüüd on võimul hoopis vabariiklased ja kodukorra muutmine võimaldaks lõpetada tööseisaku.