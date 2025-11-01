Sõja 1347. päev: Ukraina saatis Pokrovskisse eriväelased

Oluline laupäeval, 1. novembril kell 22.55:

- Venemaa väidab, et eriüksuste operatsioon Pokrovskis nurjati, Ukraina eitab seda;

- HUR: Ukraina tabas Moskva lähedal asuvat kriitilist kütusetorustikku;

- AFP: Vene raketilöökide arv oli oktoobris viimase 2,5 aasta suurim;

- Vene õhutõrje: tulistasime alla 98 Ukraina drooni;

- Ukraina eriväelased maandusid helikopteriga Pokrovskisse;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 900 sõdurit.

Venemaa väidab, et eriüksuste operatsioon Pokrovskis nurjati, Ukraina eitab seda

Ukraina väed peavad Pokrovskis vastu suurele Vene väekoondisele, mis üritab tungida elamupiirkondadesse ja katkestada varustusliine, teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi laupäeval.

"Linnade ümberpiiramist ega blokaadi ei ole. Teeme kõik, et säilitada logistika," ütles Sõrskõi.

Sõrskõi kirjeldas laiaulatuslikku operatsiooni Vene vägede hävitamiseks ja Pokrovskist tõrjumiseks, mille põhiraskus lasub Ukraina ründeüksustel, droonioperaatoritel ja eriüksustel. Linnas tegutsevad ühised rühmad erioperatsioonide vägedest, sõjaväepolitseist, julgeolekuteenistusest (SBU) ja sõjaväeluurest (HUR).

Sõrskõi rõhutas üksustevahelise koostöö vajadust ning ütles, et kaitse tugevdamiseks saadetakse juurde lisajõude, relvi ja droonisüsteeme.

"Vaenlane maksab kõige kõrgemat hinda Kremlis istuva diktaatori käsu täitmise eest Donbassi vallutada," märkis ta.

Varasemates teadetes väideti, et Ukraina sõjaväeluure (HUR) käivitas Pokrovskis, Donetski oblastis, eriväeoperatsiooni, milles osalesid dessantüksused ja mida juhtis HUR-i ülem Kõrõlo Budanov.

Reuters teatas reedel, et operatsioon algas sel nädalal, kui Ukraina eriüksused maandusid Black Hawki helikopterilt piirkondades, kus Vene droonide tegevus oli juba tuvastatud.

Laupäeval teatas Venemaa kaitseministeerium, et operatsioon on nurjatud. "Kõik 11 helikopterilt maandunud sõdurit tapeti," seisis ministeeriumi Telegrami postituses. Ukraina eitas seda väidet.

Ajakirjanik Oliver Carroll väljaandest The Economist jagas samuti kinnitamata videot, mis näib kujutavat helikopteri maandumist Vene kontrolli all oleval territooriumil Pokrovski lähistel.

"Kuulen, et Ukraina sõjaväeluure viib Pokrovski lähistel läbi julget vasturünnakut, et taasavada olulised varustusliinid," kirjutas Carroll sotsiaalmeedias.

HUR: Ukraina tabas Moskva lähedal asuvat kriitilist kütusetorustikku

Ukraina sõjaväeluure (HUR) tabas reedel Moskva oblastis asuvat Venemaa sõjaväe olulist kütusetorustikku, katkestades ühe peamise Vene armee varustustee, teatas agentuur oma avalduses.

HUR-i teatel oli rünnaku sihtmärgiks Koltsevoi (Ringi) torustik – 400 kilomeetri pikkune kütusearter, mida kasutatakse Vene relvajõudude varustamiseks bensiini, diisli ja lennukikütusega Rjazani, Nižni Novgorodi ja Moskva rafineerimistehastest.

Väidetavalt hävitati operatsiooni käigus samaaegselt süsteemi kolm peamist kütusetoru, mis asusid Ramenski rajooni lähedal, Moskva kagupiiril. Hoolimata droonivastastest võrkudest ja relvastatud valvest suudeti torustiku taristu edukalt rivist välja lüüa, teatas HUR.

"Ringi torustik oli võimeline transportima kuni kolm miljonit tonni lennukikütust aastas ning miljoneid tonne diisli- ja bensiinivarusid," teatas HUR, nimetades lööki "tõsiseks hoobiks" Venemaa sõjalisele logistikale ja majandusele Moskva oblastis.

"Meie löökidel on olnud suurem mõju kui sanktsioonidel," tsiteeriti postituses HUR-i juhti Kõrõlo Budanovit. "See on lihtsalt matemaatiline tõde. Oleme põhjustanud Vene Föderatsioonile otsese tegutsemise kaudu palju suuremat kahju kui kõik seni nende vastu rakendatud majanduslikud mõjutusvahendid."

Teate kohaselt oli see rünnak osa laiemast Ukraina droonirünnakust Venemaa vastu samal ööl. Venemaa kaitseministeerium väitis, et öö jooksul tõrjuti 98 drooni kümnes piirkonnas, sealhulgas 11 Moskva oblastis, millest kuus olid teel pealinna, teatas sõltumatu Vene väljaanne Meduza laupäeval.

Moskva lähedal Žukovskis teatati öö jooksul elektrikatkestustest. Kohalikud võimud seostasid katkestusi "automaatseadmete väljalülitumisega". Tuulas kukkus droonide rususid linnatänavatele, mistõttu ametnikud piirasid liiklust.

Need koordineeritud rünnakud on osa Ukraina laiemast kampaaniast, mille eesmärk on hävitada Venemaa sõjalist taristut.

AFP: Vene raketilöökide arv oli oktoobris viimase 2,5 aasta suurim

Venemaa tulistas oktoobris Ukraina pihta rohkem rakette kui ühelgi teisel kuul alates 2023. aasta algusest, selgub uudisteagentuuri AFP analüüsist, mis tugineb Ukraina andmetele.

Venemaa tulistas oktoobri jooksul välja 270 raketti, mis on 46 protsenti rohkem kui eelmisel kuul ning suurim arv alates ajast, mil Ukraina õhujõud hakkasid 2023. aasta alguses regulaarselt statistikat avaldama.

Vene õhutõrje: tulistasime alla 98 Ukraina drooni

Vene kaitseministeeriumi teatel tulistasid õhutõrjejõud ööl vastu laupäeva alla 98 Ukraina drooni, mis olid suunatud Venemaa territooriumile. Teate kohaselt hävitati neist üksteist Moskva oblastis, sealhulgas kuus drooni, mis liikusid pealinna suunas.

Reutersil ei olnud võimalik Vene ametlikku väidet sõltumatult kinnitada.

Ukraina eriväelased maandusid helikopteriga Pokrovskisse

Erioperatsioon näitab, kuidas Ukraina võitleb olukorra stabiliseerimise eest strateegiliselt olulises linnas, vahendas Reuters. Kümned Vene sõjaväelased tungisid sel kuul linna perimeetrisse.

Ukraina eriväed maandusid paar päeva tagasi Black Hawki helikopteriga operatsioonis, mida raskendas Venemaa droonide tegevus, ütles 7. kiirreageerimiskorpuse allikas Reutersile.

Operatsiooni juhtis sõjaväe luureülem Kõrõlo Budanov ja väed suundusid linna piirkondadesse, mida Moskva peab Ukraina varustusliinide jaoks elutähtsaks, ütles teine ​​allikas.

Reutersi nähtud videos oli näha vähemalt kümmet sõjaväelast helikopterist põllul maha tulemas. Uudisteagentuur ei saanud video filmimise kohta ega kuupäeva kinnitada.

Pokrovski, olulise maantee- ja raudteesõlme, vallutamine Venemaa poolt võib võimaldada edasist edasiliikumist Donetski oblastisse, mida Venemaa tahab täielikult okupeerida. Moskva sõjavägi on Pokrovski suunas liikunud juba üle aasta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 900 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 142 730 (võrdlus eelmise päevaga +900);

- tankid 11 316 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 521 (+2);

- suurtükisüsteemid 34 137 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1534 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1235 (+2);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 76 704 (+349);

- tiibraketid 3917 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 169 (+58);

- eritehnika 3987 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.