Pühapäev tuleb vihmane

Pühapäeval on ilm vihmane, sooja on kuni 11 kraadi.

Öö vastu pühapäeva on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul 5 kuni 12, iiliti 17 meetrit. Sooja on 1 kuni 8 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves ja saartele jõudnud vihmapilved levivad mandri suunas. Ida-Eestis olulist sadu pole, kuid mõnel pool püsib udu. Kagu- ja lõunatuul puhub 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti 17 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 3 kuni 9 kraadi.

Pühapäeva päeval levib vihmasadu läänest itta ja pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, saartel ja rannikul on endiselt tuuleiilid tugevamad. Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Novembri esimene töönädal algab sügise kohta mahedalt sooja ilmaga, öökülmasid pole, öine keskmine õhutemperatuur kõigub 5 kuni 8 kraadi vahel, päeva keskmine 10–11 vahel.

Praeguse ilmaprognoosi järgi peaksid esmaspäev ja teisipäev pakkuma pigem harvemaid kergeid vihmasabinaid, kolmapäeval liigub vihmahooge üle maa ehk tuleb sajusem päev. Neljapäev peaks vahelduseks tulema olulise sajuta. Tuul on mõõdukas, kolmapäeval tugevam.