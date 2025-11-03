Väliskomisjoni liikmed lõpetasid visiidi Uus-Meremaale ja Austraaliasse

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon lõpetas visiidi Austraaliasse tõdemusega, et demokraatiad vajavad igapäevast ja järjepidavat tööd enda kaitseks üle maailma. Enne Austraalia visiiti käisid riigikogulased Uus-Meremaal.

Austraalias toimunud kohtumistel veenduti, et hoolimata riikide kaugusest on julgeolekualased väljakutsed sarnased ja üksteiselt õppides on võimalus nendega paremini toime tulla.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (RE) sõnul näitas komisjoni visiit, et Eesti ja Austraalia suhetes on palju rohkem arenguvõimalusi, kui on seni suudetud kasutada. "Loodetavasti aitab seda osaliselt realiseerida Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline vabakaubandusleping, mille suunas on tehtud viimasel ajal märkimisväärseid jõupingutusi," ütles ta.

Mihkelsoni sõnul andsid kohtumised võimaluse tutvustada Eesti seisukohti ning käsitleda Eestile olulisi julgeolekuküsimusi ka laiemalt.

"Austraalia peamine julgeolekualane fookus on Vaiksel ookeanil ja suhete tasakaalustamisel Hiinaga. Rõhutasime kohtumistel, et rahu taastamiseks Euroopas ja stabiilsuse säilitamiseks India ja Vaikse ookeani piirkonnas on aidata Ukraina agressori üle võidule," ütles ta ning lisas, et Austraalia on Eestiga väga sarnaselt mõtlev riik, kus enamik elanikkonnast toetab Ukrainale suurema sõjalise abi andmist.

Väliskomisjoni delegatsioon, kuhu esimehe kõrval kuulusid komisjoni liikmed Henn Põlluaas ja Juku-Kalle Raid, kohtus Austraalias nii parlamendi, valitsuse kui ka mõttekodade esindajatega.

Pealinnas Canberras kohtus delegatsioon Austraalia parlamendi välis-, kaitse- ja kaubanduskomisjoni, Austraalia-Eesti parlamendirühma esimehe ja mitmete saadikute, välisministeeriumi esindajate ning maaväe ülema kindralleitnant Simon Stuartiga. Mihkelsonil oli eraldi kohtumine ka Austraalia luurejuhi Andrew Sheareriga.

Riigikogu esindajad võtsid osa mitmetest ümarlauaaruteludest, nende seas diskussioonidest Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudis ja Austraalia Rahvusülikooli Euroopa õpingute keskuses. Komisjoni esimees esines Konrad Adenaueri Fondi korraldatud julgeolekukonverentsil ja pidas Austraalia Rahvusvaheliste Suhete Instituudis külalisloengu. Visiidi käigus kohtuti ka New South Walesi Ukraina kogukonnaga ning visiidi lõpus käisid saadikud Sydneys Eesti Majas ja kohtusid kohalike eestlastega.

Enne Austraaliasse suundumist külastas väliskomisjoni delegatsioon Uus-Meremaad. Eesti parlamendikomisjoni delegatsioon pole varem neis riikides visiidil käinud. Väliskomisjoni visiit kestis 21. oktoobrist kuni tänaseni.