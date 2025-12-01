Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

"Väliskomisjoni delegatsioon, kuhu kuulusid komisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ning liikmed Henn Põlluaas (Isamaa) ja Juku-Kalle Raid (Eesti 200), oli esimese Eesti parlamendikomisjoni delegatsioonina Uus-Meremaal ja Austraalias visiidil 21. oktoobrist kuni 3. novembrini. Visiidi eesmärk oli tugevdada nende samameelsete riikidega suhteid, arutada majanduskoostöö võimalusi ning käsitleda piirkondlikku julgeolekuolukorda ja Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja laiemaid mõjusid," ütles riigikogu pressiesindaja Karin Kangro.

"Mõlemas riigis toimus arvukalt kohtumisi parlamendi, valitsuse ja mõttekodade esindajatega, samuti esinemisi mitmetel üritustel, " lisas ta.

Delegatsiooni lähetuskulud olid Kangro sõnul kokku 50 079 eurot. Ta ütles, et lisaks kolmele riigikogu liikmele osales visiidil ka üks kantselei ametnik.