Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

Henn Põlluaas, Marko Mihkelson ja Juku-Kalle Raid Uus-Meremaa visiidil.
Henn Põlluaas, Marko Mihkelson ja Juku-Kalle Raid Uus-Meremaa visiidil. Autor/allikas: Riigikogu
Väliskomisjoni neljaliikmelise delegatsiooni visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse oktoobri lõpus läks maksma 50 079 eurot.

"Väliskomisjoni delegatsioon, kuhu kuulusid komisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ning liikmed Henn Põlluaas (Isamaa) ja Juku-Kalle Raid (Eesti 200), oli esimese Eesti parlamendikomisjoni delegatsioonina Uus-Meremaal ja Austraalias visiidil 21. oktoobrist kuni 3. novembrini. Visiidi eesmärk oli tugevdada nende samameelsete riikidega suhteid, arutada majanduskoostöö võimalusi ning käsitleda piirkondlikku julgeolekuolukorda ja Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja laiemaid mõjusid," ütles riigikogu pressiesindaja Karin Kangro.

"Mõlemas riigis toimus arvukalt kohtumisi parlamendi, valitsuse ja mõttekodade esindajatega, samuti esinemisi mitmetel üritustel, " lisas ta.

Delegatsiooni lähetuskulud olid Kangro sõnul kokku 50 079 eurot. Ta ütles, et lisaks kolmele riigikogu liikmele osales visiidil ka üks kantselei ametnik.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

