EL hoiatas laienemisaruandes Ukrainat korruptsiooni pärast

Välismaa
Kaja Kallas ja Marta Kos
Kaja Kallas ja Marta Kos Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Virginia Mayo
Ukraina peab vältima tagasilangemist korruptsioonivastastes pingutustes, et püsida Euroopa Liiduga liitumise kiirkursil, ütles laienemisvolinik Marta Kos teisipäeval aruannet tutvustades.

Kuigi Kiievi pingutusi sõjaseisukorras reformide läbiviimisel kiideti, kutsus Kos liidreid jätkama korruptsioonivastaste pingutustega, viidates suve alguses tekkinud vaidlusele seaduse üle, mis oleks vähendanud kahe tähtsa järelevalveorgani sõltumatust, vahendas Politico.

"Venemaa agressioonisõja põhjustatud väljakutsete keskel on Ukraina näidanud oma pühendumust Euroopa Liidu suunas liikumisel," ütles Kos Euroopa seadusandjatele. "Oluline on seda hoogu hoida ja vältida tagasilanguse riski, eriti korruptsioonivastases tegevuses."

Rahvusvahelise kriitika tõttu muutis Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma seisukohta ja taastas korruptsioonivastaste ametite sõltumatuse.

Kuid mainekahju eeskujuliku kandidaadi staatusele oli juba tehtud. Euroopa Komisjon tõi 111-leheküljelises aruandes murekohana välja vajaduse tagada "tugev ja sõltumatu korruptsioonivastane raamistik".

Sotsiaalmeediapostituses rõhutas Zelenski Kiievi edusamme EL-iga liitumisel, jättes korruptsiooni teema mainimata. "See on parim hindamine seni – tõestus, et isegi kui me kaitseme end Venemaa täiemahulise agressiooni eest, jätkab Ukraina reforme ja Euroopa standardite järgi ümberkujundamist," kirjutas ta.

Kallas rõhutas EL-i laienemise olulisust

Brüsselis pressikonverentsil rõhutas EL-i kõrge välisesindaja Kaja Kallas, et laienemine on võtmetähtsusega tööriist Euroopa geopoliitilise mõju kasvatamiseks maailmas.

"Laienemise kaudu saab Euroopa kasvatada oma geopoliitilist võimu," ütles Kallas, lisades, et 2030. aasta on "realistlik tähtaeg" EL-i uute liikmesriikide vastuvõtmiseks.

Kallas lisas, et Ukraina jaoks tähendaks EL-i liikmeks saamine suurt julgeolekugarantiid ning et Kiiev on näidanud märkimisväärset pühendumust oma liikmesuse saamisele.

Kallas'i kõrval kõneledes kiitis Kos Moldova edusamme, öeldes, et riik on teinud viimase aasta jooksul "kõige rohkem edusamme" EL-i liikmesuse suunas, viies kiirendatud tempos läbi reforme vaatamata pidevatele hübriidohtudele ja katsetele destabiliseerida riiki.

Kõigist EL-i liikmesust taotlevatest riikidest andis Brüssel suurima kiituse Montenegrole, Albaaniale, Ukrainale ja Moldovale.

Kuid EL-i ametnikud märkisid ka, et Euroopa Liidul endal on veel vaja tööd teha, et olla valmis uusi liikmeid vastu võtma.

Möödunud aasta jooksul on Ungari vastuseis Ukraina liikmelisusavalduse heakskiitmisele takistanud Kiievil alustada ametlikke liitumisläbirääkimisi Brüsseliga. See ummikseis on pidurdanud ka Moldova taotlust, kuna kahe riigi protsessid on omavahel seotud.

Tekkinud olukord on toonud kaasa ettepanekud lubada Kiievil ja Chisinaul siiski edasi liikuda, kuid seni on skeptilised liikmesriigid need tagasi lükanud.

Kallas rõhutas, et lähiajal on oodata "ülevaateid ja reforme", mis võimaldaksid EL-il "kasvada".

"Me konsulteerime Euroopa Ülemkogu presidendiga, kuidas ummikseisust väljuda," ütles Kallas. Kos lisas, et tulevased EL-i liikmesuslepingud sisaldavad sätteid, mis kaitsevad teiste liikmesriikide huve.

Teravad sõnad Gruusia juhtkonna aadressil

Selle aasta liitumisaruanded ilmuvad ajal, mil Brüsselis ja Euroopa pealinnades valitseb kasvav mure, et Moskva püüab EL-i kandidaatriike Venemaa mõjusfääri tõmmata.

Moldovas toimunud hiljutised valimised, kus võidu saavutasid EL-i meelsed jõud, oli president Maia Sandu sõnul "ulatusliku Venemaa sekkumise" poolt rikutud. Samal ajal on Moskva avalikult meelitanud Serbia liidrit Aleksandar Vucici, kutsudes ta mullu mais sõjaväeparaadile Venemaale.

Serbiast rääkides hoiatas Kos, et reformide tempo on "möödunud aastal märgatavalt aeglustunud". Aruandes märgiti tõsiseid probleeme ajakirjandusvabaduse, korruptsiooni ja ametnike vastutuse osas, mis takistavad riigi teekonda EL-i liikmeks.

Kõige karmid sõnu jagus volinikul siiski Gruusiale, kus Moskva-sõbralik valitsev partei on asunud maha suruma demokraatia- ja Euroopa-meelseid meeleavaldusi.

"Austatud Gruusia valitsus: te ei vii oma valitsust Euroopa Liitu," ütles Kos. "Te viite oma riiki Euroopa Liidust eemale."                                               

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

