Kolmapäeval on taevas pilves

Hämar, pilvine ja vihmane - need sõnad kirjeldavad nii teisipäevase kui ka paari järgmise päeva ilma.

Teisipäeval kattis Skandinaaviamaid Atlandilt Norra merele jõudnud niiske ja sooja õhumassiga madalrõhuala.

Selle lohu mõju ulatus üle Läänemere ja tõi pärastlõunal vihma ka meile. Kesk- ja Lõuna-Euroopa kohal püsis samal ajal kõrgrõhkkond — seal paistis päike ning Hispaanias ja Vahemere rannikul tõusis temperatuur kohati üle 20 kraadi.

Kolmapäeval jääme Norra merel tegutseva madalrõhuala kaguserva. Läänemeremaades sajab hoovihma sageli, ilm on tuuline, kuid õhumass püsib soe. Ülehomme liigub madalrõhkkond Nordkapi suunas ning selle lõunaservas sajab vihma nii Skandinaavias, Soomes kui ka Eestis. Läti ja Leedu poole ulatub lõunast kõrgrõhuhari, mistõttu seal on vihmavõimalus väiksem.

Saabuv öö tuleb pilvine. Aeg-ajalt sajab vihma, kuid hommikupoole ööd sajud harvenevad ja mitmel pool tekib udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–11, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6–11 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on taevas pilves, kohati sajab vihma ja sisemaal võib olla udu. Edelatuul puhub kiirusega 5–10, rannikul iiliti kuni 14 m/s. Sooja on 8–11 kraadi. Päeval püsib ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma ja ennelõunal võib veel kohati udu olla. Edelatuul tugevneb 5–12, rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur jääb 9–12 kraadi vahele.

Neljapäeval on taevas endiselt peamiselt pilves ning vihma sajab mitmel pool. Reedel toob pilvine taevas ka selgimisi, kuid vihma jätkub. Sooja on töö­nädala lõpus keskmiselt 10 kraadi.

Laupäev tuleb pilves selgimistega ja vihmasajud nõrgenevad, sooja on keskmiselt 9 kraadi. Pühapäeval on taevas muutlik ja ilm olulise sajuta, kuid temperatuur langeb umbes 6 kraadini.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

