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Reedel sajab hoovihma

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Eeloleval ööpäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Valgele merele. Madalrõhuala lõunapoolses servas sajab Läänemeremaades mitmel pool vihma. Samas Lääne-Euroopast sirutub Skandinaaviasse kõrgrõhuhari. Meid ootab sellegi poolest ees soe, peamiselt sajuta öö, kuid vihmahoogudega päev.

Saabuval ööl on pilvisus vähene ja vahelduv ning üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Reede hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, suurem on sajuvõimalus Eesti läänepoolses osas. Tuul puhub edelast 3-8, rannikul kuni 10, iiliti 14 m/s. Sooja on 17 kuni 19 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tuul puhub edelast ja läänest 5-12, iiliti 15, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on oodata 18 kuni 23 kraadi.

Õhtul pilvisus hõreneb ja hoovihma rabistab veel vaid kohati. Puhub edela-, läänetuul 4-10, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku 17 kuni 20 kraadi.

Laupäeval on taevas muutlik, mitmel pool rabistab hoovihma ning võib olla äikest. Õhtul pilvisus ja sajud hõrenevad ning pühapäev tulebki juba üksikute vihmahoogudega. Sooja on laupäeval keskmiselt 18, kuid pühapäeval 21 kraadi.

Esmaspäeval tõuseb keskmine õhutemperatuur 23 kraadi peale. Päeva esimeses pooles on selgemat taevast enam, pärastlõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Saartele jõuavad vihmahood, mis ka mandrile levivad. Teisipäeval on ilm jahe, päev tuleb võrdlemisi pilvine ning aeg-ajalt sajab ka vihma.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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