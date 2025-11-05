USA kaubalennuki õnnetuses hukkus vähemalt seitse inimest

Ameerika Ühendriikides Louisville'i lennuväljal kukkus stardi käigus alla ja plahvatas põlema transpordifirma UPS kaubalennuk, õnnetuses hukkus vähemalt seitse inimest ja 11 sai vigastada.

Võimude teatel kukkus lennuk alla umbes kell 17.15 kohaliku aja järgi, kui see asus Kentucky osariigis Louisville'i Muhammad Ali rahvusvahelisest lennujaamast, kus asub ettevõtte globaalne lennunduskeskus, teele Honolulusse Hawail.

Õnnetuse salvestanud videol oli näha lennuki vasakul tiival leeke ja suitsujuga. Seejärel tõusis lennuk veidi maapinnast lahti, enne kui alla kukkus ja plahvatuses tohutu tulekera tekkis.

Teisipäeva õhtul oli hukkunute arv tõusnud vähemalt seitsmeni, neist neli hukkunut ei viibinud lennukis, ütlesid ametnikud.

Kentucky osariigi kuberneri Andy Besheari sõnul on 11 vigastatu seas mõnel väga tõsised vigastused, millega ta viitas, et hukkunute arv võib veelgi tõusta.

"Igaüks, kes on pilte ja videot näinud, teab, kui ränk see õnnetus on," ütles ta. Beshear ütles, et ta ei tea lennukis viibinud kolme meeskonnaliikme seisundit.

Plahvatuses purunenud lennuk oli 1991. aastal toodetud McDonnell Douglas MD-11.

Kuberner Beshear ütles pressikonverentsil, et UPS-i kaubalennuki allakukkumine ja plahvatus puudutas mitut ettevõtet.

UPS-i suurim pakikäitluskeskus asub Louisville'is ja ettevõte teatas teisipäeva õhtul, et on keskuses pakkide sorteerimise peatanud, kuid ei öelnud, millal see jätkub. Keskus annab tööd tuhandetele töötajatele, sealt tehakse 300 lendu päevas ja selles sorteeritakse üle 400 000 paki tunnis.