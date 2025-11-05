X!

Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonikõnelused algavad neljapäeval

Eesti
Eesti

Tallinnas võimuliidu moodustamises kokku leppinud Keskerakond ja Isamaa alustavad koalitsioonilepingu läbirääkimisi neljapäeval. Mõlema erakonna esindaja väitel pole teemade järjekord veel paigas.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles "Terevisioonis", et arutlusele tulevate teemade järjekord vajab veel täpsustamist, kuna läbirääkijad plaanivad kokku panna teemadepaleti pikaks ajaks. Isamaa soov oli alustada kommunaal- ja transporditeemadest, ent kas nii ka läheb, polnud kolmapäeva hommikul veel teada.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et tema erakonda huvitab eelkõige linna finantsseis. "Poliitiline retoorika linnavalitsuse poolt pole alati adekvaatne, seetõttu tahame kohtuda finantsspetsialistidega, et nad annaks ülevaate päris seisust," ütles Kõlvart.

Ajakirjanik uuris ka üksikute konkreetsete teemade kohta, millest kõige suhtes polnud läbirääkimistele siirdujate seas üksmeelt.

Näiteks ütles Kõlvart, et kõnniteede lumest puhastamise kohustus on linnal igal juhul, ent sajaprotsendiliselt linn seda enda kanda võtta ei saa. Solman ütles aga seepeale, et Isamaa siiski püüab anda endast parima, et linn võtaks lumelükkamise enda kanda.

Kõlvarti kinnitusel ei pea ka edaspidi linnakodanikud ühistranspordi kasutamise eest maksma. Solman meenutas tasuta ühistranspordist rääkides omaaegse Tallinna linnapeakandidaadi Raivo Aegi sõnu, et kui linnakodanik soovib sellist ühishüve, siis Isamaa rahva tahtele vastu ei seisa.

Tallinna haigla küsimuses jäid nii Kõlvart kui ka Solman ettevaatlikuks, nentides, et Tallinnal on uut haiglat küll vaja, ent see soov ei pruugi realiseeruda lähiajal ning tegutsemisvalmiduses tuleb hoida olemasolev taristu.

Eestikeelse hariduse küsimuses tõstis Kõlvart esile kaks aastat tagasi Keskerakonna rakendatud programmi toetamaks nii õpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid ning seda programmi tuleb ekslinnapea kinnitusel laiendada. Kui varasemal hinnangul oli selleks vaja üheksa miljonit eurot, siis nüüd tuleks panustada rohkem, lisas Kõlvart.

Solman märkis omaltpoolt, et tema toetab igasuguste tugisüsteemide pakkumist, kuid tema sõnul vajavad tuge nii venekeelsed kui ka eestikeelsed lapsed.

"Selles on meil Keskerakonnaga ühine nägemus. Näiteks Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega oli meil erinev nägemus. Nemad soovisid ühtluskooli, panna kõik lapsed, kas vene või eesti kodukeelega, ühte klassi. Aga me teame, et kui juba lapsed on koos, siis eestikeelsed lapsed hakkavad teistele õpetajateks ja lasteaialapsed tulevad koju ja hakkavad rääkima vene aktsendiga. Aga see pole päris see, mida me taotleme," rääkis Solman.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

13:45

Mihkel Lees: Tartut tuntakse jätkuvalt ülikoolilinnana, mitte vanglalinnana

13:36

Otse kell 14: riigikogu jätkab vanglarendilepingu arutelu

13:32

Otse: Eesti Laul 2026 tutvustab osalejaid Uuendatud

13:26

Tõstukijuhtide MM-il pronksi saanud eestlanna: see on minu unistuste töö

13:19

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" peaminister Kristen Michal

13:15

RMK soovib 2026. aasta uuendusraiete pindalaks 8410 hektarit

13:10

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

13:08

EL-i riigid leevendasid 2040. aasta kliimaeesmärki ja lükkasid edasi ETS2 jõustumise Uuendatud

12:54

ERJK tegi Ossinovskile ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

04.11

Kohus mõistis Pihlakodu endise hooldaja 11 aastaks vangi

04.11

Sõja 1350. päev: Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

04.11

WSJ: Törnqvist sõlmis murrangulise kokkuleppe Lukoili välisvarade ostuks

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

05:45

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile

04.11

Norra pensionifond kavatseb hääletada Muski hiigelpreemia vastu

ilmateade

loe: sport

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

13:10

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

12:27

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

loe: kultuur

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

09:49

Arvustus. Popidioti uus album tuletab meelde, et elu ei peagi liiga tõsiselt võtma

08:05

Tiina Lokk: PÖFF-i tehes tunneb eriti hästi, et maailm säriseb

04.11

Martin Kohlstedt: olen akustiliste ja ülitöödeldud helide vahepeal

loe: eeter

13:32

Otse: Eesti Laul 2026 tutvustab osalejaid Uuendatud

13:26

Tõstukijuhtide MM-il pronksi saanud eestlanna: see on minu unistuste töö

12:25

Marko Matvere kutsub Eestis valmivale haruldasele laevale nime pakkuma

11:09

Saaremaal loomaaeda pidav Risto Ränk: see on eluaegne projekt

Raadiouudised

12:40

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

10:55

Euroopa Liidu kliimaeesmärgi kokkuleppimine aastaks 2040 venis hommikusse

10:50

Inimesed on hakanud e-hääletamise kohta rohkem kaebusi esitama

09:20

Raadiouudised (05.11.2025 09:00:00)

04.11

Mitu riiki tahab Euroopa Liidu kliimaeesmärgi täitmisel erandit

04.11

Päevakaja (04.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo