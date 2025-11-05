X!

Kohus võttis Oleg Bessedini vahi alla

Kaitsepolitsei pidas kinni Kremli-meelse propagandisti Oleg Bessedini, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastases tegevuses ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises. Harju maakohtu otsusel võeti ta kaheks kuuks vahi alla.

Oleg Bessedinit kahtlustatakse kahes kuriteos – rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises ja riigivastases tegevuses.

Sanktsioonide rikkumine on seotud ühe Eesti telekanaliga, millel oli Bessedini tõttu võimalik edastada keelatud Venemaa saated. Riigivastane tegevus käis aga sotsiaalmeedias.

"Me oleme kahtlustustes kirjeldanud seda, et Oleg Bessedini tegevus YouTube'i kanalil oli tihti kooskõlastatud Vene Föderatsioonis olevate erinevate isikutega, sealhulgas selliste inimestega, kes on spetsialiseerunud Vene Föderatsiooni mõjutustegevusele ja see koostöö meie hinnangul ei olnud juhuslik," rääkis juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Harju maakohus nõustus prokuröri väitega, et Bessedin võiks vabadusse pääsedes jätkata sarnast tegevust, kuna tal on endiselt säilinud vastavad sidemed.

Kohus märkis ka, et on oht, et Bessedin põgeneb Venemaale. Kuigi tal on perekondlikud sidemed Eestis, on tal kutsealased kontaktid Venemaal.

Bessedinile määrati riiklik kaitsaja Natalia Lausmaa, kes ütles, et Bessedin end süüdi ei tunnista.

Kohus märkis, et Bessedini kodust leiti läbiotsimise käigus sadu tuhandeid rublasid.

Bessedin on venekeelse kogukonna seas tuntud inimene. Ta on loonud populaarse Facebooki-grupi "Tallinlased" ja ka sadade tuhandete jälgijatega Youtube'i kanali. Mõlema tegevus on praeguseks peatatud.

Väljaande Delovõje Vedomosti peatoimetaja Olesja Lagašina hinnangul on nii Bessedini loodud Facebooki grupp kui ka Youtube'i kanal Vene propaganda. "Kui me vaatame, kes on kliendid, need on kohalikud väga kibestunud vene inimesed, kellele ei meeldi, mis siin Eesti riigis toimub," märkis ta.

Lagašina sõnul on Bessedin Venemaale pagenud Kremli-meelse infosõdalase ja partei KOOS endise juhi Oleg Ivanovi sõber. Samuti on Bessedinil sidemeid Eestist välja saadetud metropoliit Eugeniga. Temast on mitu korda räägitud ka Kapo aastaraamatus.

"Omavahel vene ajakirjanikud on rääkinud päris palju sellest, et kuidas see on üldse võimalik? Ta tegeleb Vene propagandaga üsna avalikult ja miks ta ei ole veel kinni peetud? Aga kui me vaatame, mis on viimasel ajal juhtunud, siis ma ise arvan, et see võiks näiteks olla seotud Ekspressi ühe looga, kus räägiti sellest, et üks Vene riigifond põhimõtteliselt rahastab Bessedini perekonna tegevust," märkis Lagašina.

Kapo büroojuht Harrys Puusepp ütles, et kahtlustuse esitamise eeldus on kindlad tõendid.

"Me ei esita inimestele Eestis kahtlustusi selle pealt, mis midagi tundub või keegi arvab, vaid me räägime konkreetsetest tõenditest. Olgu see kinnitus selles, et inimese tegevus võib olla avalikkusele häiriv, aga me esitame kahtlustuse siis, kui meil on tõendid, mis selleks alust annavad," lausus Puusepp.

Puusepa sõnul oli Bessedinil võimalik pika aja jooksul oma käitumist muuta, kuid ta ei teinud seda. Praegune kahtlustus on küll esitatud 2022. aastast toime pandud tegevuste kohta, kuid pole välistatud, et see periood kriminaalmenetluse järel pikeneb.

Kohtueelset menetlust korraldab kaitsepolitseiamet ja juhib riigiprokuratuur.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

