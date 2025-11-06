X!

Riigikaitsekomisjon arutab riigikaitseraportit uuesti järgmisel nädalal

Eesti
Vaata galeriid
24 pilti
Eesti

Riigikaitsekomisjonis jäi riigikaitseraporti sisuline arutelu olemata ja lükkus aja puudusel järgmisesse nädalasse.

Raporti töörühma kuuluv Neeme Väli (Isamaa) ütles ERR-ile, et kuna komisjoni päevakorras olnud eelneva punkti arutamiseks kulunud aeg jättis raporti arutamiseks vaid paarkümmend minutit, siis lükkus sisuline arutelu järgmisse nädalasse.

"Tegelikult me väga arutamiseni ei jõudnudki. Komisjonis oli selleks plaanitud tund aega, aga enne oli üks teine päevakorrapunkt, mis läks üle aja. Nii et raporti menetlemiseks jäi tegelikult ainult paarkümmend minutit, mille jooksul ei jõutud peale metoodika mitte midagi käsitleda," ütles Väli.

Komisjonis rääkis enne riigikaitseraporti tutvustust siseminister Igor Taro elanikkonnakaitse rahastamisest.

Neeme Väli ei soovinud ka isiklikku hinnangut praeguse raporti kohta anda. "Et selle kohta mingisugust arvamust avaldada, peab olema selge, missugusest raporti variandist me räägime. Sest ma saan aru, et see, mis mingit pidi ajakirjanike kätte jõudis, on mingisugune vanem versioon. Täna on see raport juba natuke teistsugune ja ma arvan, et komisjon teeb temaga tööd edasi. Ilmselt muutub see ka sisu poolest veel mingil määral jätkuvalt. Nii et praegu on vara midagi kindlat öelda," lausus Väli.

ERR küsis ka Välilt, kas peab raportis olevat ja avalikkuse ette jõudnud kriitikat endiste kaitseväe juhtide kohta põhjendatuks.

"Mina ei avalda mingit isiklikku arvamust praegu. Kuna ma olen ikkagi selle töögrupi üks liige. Enne kui pole tekstile punkti pandud, on ennatlik midagi arvata. Nii palju, kui on inimesi, on ka arvamusi. Ma arvan lõppkokkuvõttes, et on hea, et selline diskussioon on tekkinud. Riigikaitse on äärmiselt tähtis ja iga arvamus on siin teretulnud ja kui see lisab raportile mingisugust lisaväärtust, siis see on ju väga hästi," vastas Väli.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:32

Eesti automudelistid teenisid Californias kolm MM-tiitlit

17:21

Karis: ülevaade Eesti julgeolekuolukorrast ei peaks ühiskonda lõhkuma

17:20

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

17:11

Nancy Pelosi ei kandideeri tagasi USA kongressi

17:10

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

17:04

Riigikaitsekomisjon arutab riigikaitseraportit uuesti järgmisel nädalal

16:56

Michael Jacksoni eluloofilm maandub kinodes tuleva aasta kevadel

16:35

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

16:30

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

16:19

Priit Enok: Venemaa naftasadamate läbilaskevõime läheneb maksimumile

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:22

Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

05.11

Kolmapäeval näeb viimaste aastate suurimat ja eredaimat superkuud

07:41

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

05.11

Kohus võttis Oleg Bessedini vahi alla

05.11

Michal: Reinsalu sõna on aus nagu Venemaa valimised

05.11

Mehed saavad isaks aina hiljem

05.11

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:32

Eesti automudelistid teenisid Californias kolm MM-tiitlit

17:10

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

16:30

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

16:06

EOK alustab alustab multifunktsionaalse halli projekti ettevalmistusfaasi

loe: kultuur

16:56

Michael Jacksoni eluloofilm maandub kinodes tuleva aasta kevadel

13:32

Galerii: Tallinnas toimus esimene rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

13:03

Headreadi raamatuaasta blogi: Marek Tamme "Vestlused Lotmaniga"

12:56

Jarmo Reha: elasin "Mo Papa" peategelase Eugenina kuu aega

loe: eeter

15:37

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

14:14

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

13:11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

12:14

Galerii ja video: Eesti Laul 2026 tutvustas osalejaid Uuendatud

Raadiouudised

15:45

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

15:30

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

11:45

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

05.11

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

05.11

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

05.11

ELi kliimakokkulepe sündis tänu eesmärgi lahjendamisele

05.11

Ekovir sai prügikelmuse katse eest trahvi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo