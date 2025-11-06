Riigikaitsekomisjon arutab riigikaitseraportit uuesti järgmisel nädalal

Raporti töörühma kuuluv Neeme Väli (Isamaa) ütles ERR-ile, et kuna komisjoni päevakorras olnud eelneva punkti arutamiseks kulunud aeg jättis raporti arutamiseks vaid paarkümmend minutit, siis lükkus sisuline arutelu järgmisse nädalasse.

"Tegelikult me väga arutamiseni ei jõudnudki. Komisjonis oli selleks plaanitud tund aega, aga enne oli üks teine päevakorrapunkt, mis läks üle aja. Nii et raporti menetlemiseks jäi tegelikult ainult paarkümmend minutit, mille jooksul ei jõutud peale metoodika mitte midagi käsitleda," ütles Väli.

Komisjonis rääkis enne riigikaitseraporti tutvustust siseminister Igor Taro elanikkonnakaitse rahastamisest.

Neeme Väli ei soovinud ka isiklikku hinnangut praeguse raporti kohta anda. "Et selle kohta mingisugust arvamust avaldada, peab olema selge, missugusest raporti variandist me räägime. Sest ma saan aru, et see, mis mingit pidi ajakirjanike kätte jõudis, on mingisugune vanem versioon. Täna on see raport juba natuke teistsugune ja ma arvan, et komisjon teeb temaga tööd edasi. Ilmselt muutub see ka sisu poolest veel mingil määral jätkuvalt. Nii et praegu on vara midagi kindlat öelda," lausus Väli.

ERR küsis ka Välilt, kas peab raportis olevat ja avalikkuse ette jõudnud kriitikat endiste kaitseväe juhtide kohta põhjendatuks.

"Mina ei avalda mingit isiklikku arvamust praegu. Kuna ma olen ikkagi selle töögrupi üks liige. Enne kui pole tekstile punkti pandud, on ennatlik midagi arvata. Nii palju, kui on inimesi, on ka arvamusi. Ma arvan lõppkokkuvõttes, et on hea, et selline diskussioon on tekkinud. Riigikaitse on äärmiselt tähtis ja iga arvamus on siin teretulnud ja kui see lisab raportile mingisugust lisaväärtust, siis see on ju väga hästi," vastas Väli.