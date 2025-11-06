X!

Uus võimuliit püüab Haapsalu elanike arvu kasvule pöörata

Haapsalu koalitsioonilepingu allkirjastamine.
Eesti

Haapsalus sündis uus võimuliit, koalitsioonileppe sõlmisid valimised võitnud erakond Isamaa ja valimisliit Terve Haapsalu. Uus võim püüab Haapsalu muuta atraktiivsemaks elukohaks ja linna elanikkonna kahanemise kasvuks pöörata.

Koalitsioonilepe Haapsalus valimised võitnud Isamaa ja valimisliidu Terve Haapsalu vahel sai allkirjad vanas raekojas ehk praeguses muuseumis. Tulevane linnapea Olavi Seisonen ütles, et programmide sarnasuse tõttu kulgesid läbirääkimised üksmeeles.

Isamaa 11 kohta ja Terve Haapsalu kaks kohta annavad 25-kohalises volikogus napi enamuse. Opositsiooni jäävad EKRE, Keskerakond ja eelmised valimised võitnud valimisliit Hari.

"Me alustasime koalitsiooniläbirääkimisi Terve Haapsaluga, kohe alguses ei välistanud seda, et me EKRE ka kaasame nendele läbirääkimistele, aga kuna meil need asjad läksid niivõrd hästi läbirääkimiste käigus, siis tundus, et lisapartneri võtmine ja nendega ühisosa leidmine on tegelikult keerukam," lausus Isamaa esinumber Haapsalus Olavi Seisonen.

Kokku lepiti, et koalitsioonileppe juurde sünnivad iga-aastased tegevuskavad ja leppe täitmist hakkab jälgima koalitsiooninõukogu.

"Kandev idee selles koalitsioonileppes on see, et me peame parandama Haapsalut kui elukeskkonda ja sellega tegelema. Haapsalu turismisihtpaigana on kõigile tuntud ja teada, aga see, et Haapsalus on ka väga tore ja hea elada, see on see, mille parendamisega me tahame edasi liikuda ja millest laiemalt rääkida, tagada seda, et Haapsalu oleks pigem kasvava elanike arvuga omavalitsus, mitte kahaneva elanike arvuga omavalitsus," ütles Seisonen.

"Ettevõtluskeskkonna arendamine on kindlasti kohaliku omavalitsuse jaoks äärmiselt oluline. Ja seni puudus linnavalitsuses selge roll, kes seda valdkonda eest veaks ja kureeriks. Oleme kokku leppinud, et see saab olema ühe abilinnapea vastutusvaldkonnas," lisas ta.

Uus võimuliit lubab muu hulgas senisest kaasavamat linnajuhtimist, turismi- ja vaba aja veetmise taristu arendamist ja Haapsalu raudtee taastamise nimel töötamist.

Partnerid leiavad, et leping ei ole Isamaa poole kaldu, vaid on mõlema poliitilise jõu nägu.

"Läbirääkimised toimusid suures üksmeeles ja vägagi mõistlikult, mis tähendab seda, et mõlema ideed, mõlemad partneri lubadused said moel või teisel lepingusse sisse kirjutatud. Väga suur rõõm on tõdeda ka seda, et me nägime probleeme Haapsalus väga sarnaselt. Olid mõned erisused, aga need said ka kõik ilusti kirja pandud. Nii et selles mõttes me ei saa öelda, et me oma valijaid kuidagi alt veaksime vaatamata oma kahele kohale," lausus valimisliidu Terve Haapsalu juht Andres Õige.

Toimetaja: Marko Tooming

