Ministeerium analüüsib vene erakoolidele toetuse maksmise mõistlikkust

Haridusministeerium analüüsib, kas riigil on mõistlik maksta toetust venekeelsetele erakoolidele, kes erinevalt eestikeelsele õppele üle minevatest munitsipaal- ja riigikoolidest saavad jätkata hariduse andmist vene keeles.

Haridusministeerium viib läbi analüüsi, kas eraüldhariduskoolide rahastuse peaks siduma kooli õppekeelega.

Haridusminister Kristina Kallas rääkis ERR-ile, et erakoolis ei ole venekeelne õpe keelatud, aga tekib küsimus, kas on mõistlik, et kui Eesti riik munitsipaalkoolis ei luba ega rahasta õpet vene keeles, siis erakoolis lubab ta selles keeles õpetada ja ühtlasi seda ka rahastab.

"Analüüsime seda, sest meile on Narvast tulnud info, et Narva õigeusu gümnaasiumis on suurenenud õpilaste arv. Ilmselt on liigutud sinna munitsipaalkoolist, mis ei saa vene keeles õpetada," ütles Kallas.

Minister lisas, et haridusministeerium analüüsib olukorda ning ka seda, kui suur mõju ja liikumine venekeelsetesse erakoolidesse on olnud.

Kallas ei osanud öelda, kas probleem on ennekõike Narvas või ka Tallinnas, sest erakoolide vastu tõusnud huvi kohta tuli signaal küll Narvast, aga haridusministeerium alles analüüsib, kui suur on laiemalt liikumine venekeelsetesse erakoolidesse olnud.

Eesti kümnes venekeelses erakoolis õpib sellel õppeaastal kokku 903 õpilast, eelmisel õppeaastal oli neid 941 ning veel aasta varem 1023.

Haridusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Aire Kolk märkis, et selle õppeaasta info on esialgne, sest andmete kontrolli pole veel jõutud teha –tähtaeg andmed esitada oli koolidel 10. novembril.

"Analüüs veel käib, konkreetsed lahendused sõltuvad analüüsi lõpptulemusest," sõnas Kolk.

Eestikeelsele õppele üleminek algas lasteaedades ning koolide esimestes ja neljandates klassides eelmisel aastal ning see jätkub järk-järgult klasside ja õppeaastate kaupa, jõudes lõpule 2030. aastaks.