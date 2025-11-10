Tallinna loodav koalitsioon on valmis lumekoristusse rohkem raha panema

Saabuval talvel hakkab Tallinn lund koristama kõikides linnaosades ja ka kõnniteedel, kus on kohustus tänav puhtaks saada kaheksa tunni jooksul. Loodav Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon plaanib lumekoristuse linnale jätta ka järgnevatel aastatel ning vajadusel sinna rohkem raha suunata.

Tallinna linn hakkab tänavu talvel esimest korda kõiki endale kuuluvaid kõnniteid lumest puhastama. Pealinlastele ei pruugi see aga kergendust tuua, kuna tööde tegemiseks mõeldud aeg on pikk.

"Ma kujutan ette, et kodanike ootus on, et sekunditega on see koristatud, paraku see võimalik ei ole, tuleb arvestada mõistliku ajaga," selgitas Tallinna kommunaalameti teenistusjuht Elari Udam. "Kui me räägime kõnniteedest, siis seal peaks olema üldjuhul kaheksa tunni jooksul ära koristatud," ütles Udam.

Kõnniteed on prioriteetsuselt teisel astemel.

EKT Teed on ettevõte, kes sai endale tänavahoolduse kohustuse ühes Tallinna pretensioonikamas piirkonnas Kalamajas. Kõnniteed on seal kitsad ning tihti autodega ääristatud.

"Põhja-Tallinn on tõesti väljakutse, sest seal ei ole ainult kitsad kõnniteed, seal on ka tänavavalgustuslaternad kõnniteede peal, postid püsti. Siis on ka mõningad elektrikilbid seal kõnnitee nurkades ja ka trepid, mis ulatuvad sageli kõnniteele välja," rääkis EKT Teed juht Andres Agukas.

"See sisaldab hästi palju käsitööd. Ehk meil on selleks otstarbeks tööle võetud päris mitu käsitööbrigaadi. Osa on traktoritega ja osa ka käsitööga, nii et selleks me muretsesime juurde päris mitu masinat, mis sellel nädalal peaksid kohale jõudma, kuna see leping läheb alles käima. Ja need on kitsamad masinad, mis võimaldavad meil ka mehaaniliselt suurema osa kõnniteid ära puhastada," rääkis Agukas.

Tavapäraselt suvel sõlmitud lepingud said sel aastal allkirjastatud alles oktoobis. Hilja peale jäädi eelkõige seetõttu, et kõik kõnniteed vajasid kaardistamist, kuid see tõi hooldusettevõtetele muresid juurde.

"Nad jäid ikkagi natukene selle asjaga hilja peale, nende kokkulepete ja muude asjadega. Mõistlik on ikkagi suvel need asjad ära teha, aga see jäi liiga sügisesse, nii et oli natuke keeruline," jätkas Agukas.

"Me pidime oma masinatarnijatega üle rääkima, kas me saame ikka need masinad, mis selle töö tegemiseks on vajalikud. Midagi läheb kallimaks, sest leping on ainult üheks hooajaks, see ei ole sõlmitud pikemaks perioodiks. Kui oleks selge pikema perioodi leping, siis tõenäoliselt oleks see odavam olnud," rääkis Agukas.

Loodav Isamaa ja Keskerakonna võimuliit arutas täna koalitsiooniläbirääkimistel samuti kommunaalteemasid. Lumekoristuse plaanivad nad ka edaspidi linna kanda jätta. Keskerakonna esindaja Lauri Laats ei pea aga kaheksat tundi mõistlikuks teehooldusajaks, kuna inimesed on harjunud kojamehega, kes reeglina puhastab kõnniteid juba varahommikul.

"Väga oluline on, et saaksime tagatud parema koristuskvaliteedi nii talvel kui ka suvel. Me ütlesime välja oma seisukohad juba ka valimiseelses perioodis, et tahame, et Tallinn oleks korralikult niidetud, koristatud ja lumi oleks koristatud. Aga see eeldab loomulikult kõikide lepingute ülevaatust ja, mis siin salata, ka lisaressurssi rahaliselt," ütles Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Lauri Laats.

"Meie tänased teadmised on, et hind kujunes tegelikult odavamaks, kui me algselt arvasime. Ja nüüd see praegune talv seda näitabki. Me usaldame ametnike-ekspertide arvamusi ja kui me suudame seda teha odavamalt, siis on hästi, ja kui ei suuda, siis muidugi tuleb sinna ressurssi juurde leida," sõnas Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa).