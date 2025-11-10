X!

Tallinna loodav koalitsioon on valmis lumekoristusse rohkem raha panema

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Saabuval talvel hakkab Tallinn lund koristama kõikides linnaosades ja ka kõnniteedel, kus on kohustus tänav puhtaks saada kaheksa tunni jooksul. Loodav Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon plaanib lumekoristuse linnale jätta ka järgnevatel aastatel ning vajadusel sinna rohkem raha suunata.

Tallinna linn hakkab tänavu talvel esimest korda kõiki endale kuuluvaid kõnniteid lumest puhastama. Pealinlastele ei pruugi see aga kergendust tuua, kuna tööde tegemiseks mõeldud aeg on pikk.

"Ma kujutan ette, et kodanike ootus on, et sekunditega on see koristatud, paraku see võimalik ei ole, tuleb arvestada mõistliku ajaga," selgitas Tallinna kommunaalameti teenistusjuht Elari Udam. "Kui me räägime kõnniteedest, siis seal peaks olema üldjuhul kaheksa tunni jooksul ära koristatud," ütles Udam.

Kõnniteed on prioriteetsuselt teisel astemel.

EKT Teed on ettevõte, kes sai endale tänavahoolduse kohustuse ühes Tallinna pretensioonikamas piirkonnas Kalamajas. Kõnniteed on seal kitsad ning tihti autodega ääristatud.

"Põhja-Tallinn on tõesti väljakutse, sest seal ei ole ainult kitsad kõnniteed, seal on ka tänavavalgustuslaternad kõnniteede peal, postid püsti. Siis on ka mõningad elektrikilbid seal kõnnitee nurkades ja ka trepid, mis ulatuvad sageli kõnniteele välja," rääkis EKT Teed juht Andres Agukas.

"See sisaldab hästi palju käsitööd. Ehk meil on selleks otstarbeks tööle võetud päris mitu käsitööbrigaadi. Osa on traktoritega ja osa ka käsitööga, nii et selleks me muretsesime juurde päris mitu masinat, mis sellel nädalal peaksid kohale jõudma, kuna see leping läheb alles käima. Ja need on kitsamad masinad, mis võimaldavad meil ka mehaaniliselt suurema osa kõnniteid ära puhastada," rääkis Agukas.

Tavapäraselt suvel sõlmitud lepingud said sel aastal allkirjastatud alles oktoobis. Hilja peale jäädi eelkõige seetõttu, et kõik kõnniteed vajasid kaardistamist, kuid see tõi hooldusettevõtetele muresid juurde.

"Nad jäid ikkagi natukene selle asjaga hilja peale, nende kokkulepete ja muude asjadega. Mõistlik on ikkagi suvel need asjad ära teha, aga see jäi liiga sügisesse, nii et oli natuke keeruline," jätkas Agukas.

"Me pidime oma masinatarnijatega üle rääkima, kas me saame ikka need masinad, mis selle töö tegemiseks on vajalikud. Midagi läheb kallimaks, sest leping on ainult üheks hooajaks, see ei ole sõlmitud pikemaks perioodiks. Kui oleks selge pikema perioodi leping, siis tõenäoliselt oleks see odavam olnud," rääkis Agukas.

Loodav Isamaa ja Keskerakonna võimuliit arutas täna koalitsiooniläbirääkimistel samuti kommunaalteemasid. Lumekoristuse plaanivad nad ka edaspidi linna kanda jätta. Keskerakonna esindaja Lauri Laats ei pea aga kaheksat tundi mõistlikuks teehooldusajaks, kuna inimesed on harjunud kojamehega, kes reeglina puhastab kõnniteid juba varahommikul.

"Väga oluline on, et saaksime tagatud parema koristuskvaliteedi nii talvel kui ka suvel. Me ütlesime välja oma seisukohad juba ka valimiseelses perioodis, et tahame, et Tallinn oleks korralikult niidetud, koristatud ja lumi oleks koristatud. Aga see eeldab loomulikult kõikide lepingute ülevaatust ja, mis siin salata, ka lisaressurssi rahaliselt," ütles Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Lauri Laats.

"Meie tänased teadmised on, et hind kujunes tegelikult odavamaks, kui me algselt arvasime. Ja nüüd see praegune talv seda näitabki. Me usaldame ametnike-ekspertide arvamusi ja kui me suudame seda teha odavamalt, siis on hästi, ja kui ei suuda, siis muidugi tuleb sinna ressurssi juurde leida," sõnas Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa).

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

18:50

Päevakaja (10.11.2025 18:00:00)

18:49

Hoiupindade puudus on pannud miniladude äri õitsema

18:48

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

18:45

Tallinna Sadama puhaskasum kasvas kolmandas kvartalis aastaga 54 protsenti

18:45

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

18:42

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

18:38

BBC palus Trumpi video eest vabandust

18:32

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:32

Tallinna loodav koalitsioon on valmis lumekoristusse rohkem raha panema

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:14

Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

12:37

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

06:12

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

09.11

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09.11

BBC direktor astus Trumpi kõne eksitava lõikamise tõttu tagasi

09.11

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

06:19

Riigikogulane ja linnavolinik Korobeinik soovib lõpetada kahel toolil istumise

09.11

Sõja 1355. päev: Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

09.11

Puusepp: iga võidetud päev Pokrovskis tähendab venelastele lisakaotusi

09.11

Hundid hirmutasid Harjumaal Muuksis asuvat talu

ilmateade

loe: sport

19:30

ROK kavatseb keelata transsooliste osalemise naiste võistlusklassides

18:48

Bratka: Holland tahab kindlasti kiiret korvpalli mängida

18:19

Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

17:51

Lass elust Rootsi tippklubis: eesmärk on meistritiitel, muu oleks pettumus

loe: kultuur

18:45

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

18:04

PÖFF-il esilinastub Indrek Spungini dokumentaalfilm Velikije Lukist

17:46

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

17:12

Eesti keeles ilmus René Girardi poleemiline teos "Vägivald ja püha"

loe: eeter

16:04

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

14:40

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

12:46

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

11:14

Lauli Koppelmaa: ma ei suuda oma last kõikidest lapsepõlvetraumadest säästa

Raadiouudised

17:45

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

15:30

Raadiouudised (10.11.2025 15:00:00)

15:20

Euroopa Komisjon muutis eelarve ettepanekut põllumeeste kasuks

12:25

Raadiouudised (10.11.2025 12:00:00)

09:45

Korobeinik soovib seadusega lõpetada kahel toolil istumise

09:20

Raadiouudised (10.11.2025 09:00:00)

00:15

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

00:15

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

00:15

Päevakaja (08.11.2025 18:00:00)

00:15

Vähese vihma võimalus püsib

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo