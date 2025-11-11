X!

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Grigory Sysoyev
Uuriv väljaanne Projekt kirjutab, et Vladimir Putini režiimi ajal jõudis onupojapoliitika tsaariaegsele tasemele ning praegune Venemaa juht on kõrgesse ametisse määranud ligi 20 oma sugulast ja lähedast.

Projekt toob välja, et viimasel ajal on lennukat karjääri teinud Anna Tsiviljova. Ta on Putini nõo Jevgeni tütar ning 2024. aastal sai Tsiviljovast Venemaa asekaitseminister. 

Tsiviljova abikaasa Sergei Tsiviljov oli varem söerikka Kemerovo oblasti kuberner, kuid nüüd töötab ta energeetikaministrina.

Anna Tsiviljova esimesest abielust pärit 27-aastane poeg Dmitri Loginov tegutseb söeäris. Tsiviljova vend Mihhail Putin on energiafirma Gazprom tegevjuht, tema 28-aastane poeg Denis Putin on Šeremetjevo ärikompleksi osanik. Kompleksi üürnike seas on ka riigiettevõtteid, vahendas The Times

Ka teised Putini sugulased on saanud tähtsaid ametikohti, näiteks üks neist juhib suurt elektriettevõtet.

Putini nepotism on levinud kogu riigis ning kohalikud vasallid võtavad oma juhist eeskuju. Tšetšeenia sõjapealik Ramzan Kadõrov on ametisse nimetanud 96 sugulast. 

Meedias levivad väited, et Kadõrov otsib troonipärijat ning liisk võib langeda 17-aastase huligaani Adam Kadõrovi kasuks. Viimane on Ramzan Kadõrovi poeg ning tal on praegu ligi seitse tähtsat ametikohta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

