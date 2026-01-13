Tšetšeenias valmistutakse Kadõrovi raske haiguse tõttu võimuvõitluseks

Venemaa Tšetšeenia vabariigis valmistutakse võimuvõitluseks, kuna sealne autoritaarne juht Ramzan Kadõrov on väidetavalt raskesti haige ning ei pruugi enam kaua elada, kirjutab Briti väljaanne The Times.

Kadõrov (49), kes on end nimetanud Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini sõjasulaseks, kannatab arvatavasti ägeda pankreatiidi ja neeruprobleemide all ning tema avalikkuse ette ilmumine on üha haruldasem. Viimati toimus see rohkem kui nädal tagasi, kui ta nägi välja kõhn ja kõndis kepiga, kirjeldas The Times.

Ramzan Kadyrov apparaît en public avec une canne, dans une vidéo tournée lors de l'inauguration d'une école de hafiz à Novy Charoï (district d'Achkhoï-Martan).



Ces images interviennent après des rumeurs persistantes concernant son hospitalisation. pic.twitter.com/n29qECIQTW — UnliT (@N4tural_Mind) January 5, 2026

"Kui te teate kuulujutte, siis ma ei ela vanaks," ütles Kadõrov. "Noh, ma ei tahagi kõrge vanaduseni elada. Ma tahan surra ajal, mil kõik mind armastavad ja austavad," lisas ta.

Kiievis tegutsev uudisteagentuur Ukrinform teatas nädalavahetusel Ukraina sõjaväeluurele viidates, et Kadõrovi seisund on järsult halvenenud ja ta on Tšetšeenia erakliinikus dialüüsil. Väidetavalt on haiglasse kogunenud tema klanni liikmed, sealhulgas välismaal elavad sugulased.

See pole aga esimene kord, kui Ukraina luure on teatanud, et Kadõrov on surma lävel. 2023. aastal teatas GUR, et ta on haiglas kriitilises seisundis ning Ukraina meedia väitis, et ta on koomas.

Troonipärimise küsimus on aga ülioluline nii Kadõrovile, kelle huvides on tagada oma perekonna pikaajaline turvalisus, kui ka Kremlile, kes soovib säilitada maksimaalset kontrolli peamiselt moslemitest koosneva vabariigi üle, mis on pärast Nõukogude Liidu lagunemist üle elanud kaks iseseisvussõda Vene föderaalvägede vastu.

Viimase sõja järel pärast oma isa, iseseisvuslaste leerist Moskva poole üle läinud Ahmad Kadõrovi hukkumist atentaadis võimule saanud Kadõrovit on süüdistatud räiges inimõiguste rikkumistes, sealhulgas kohtuvälistes tapmistes ja piinamises.

Arvatakse, et umbes sada Kadõrovi perekonna liiget täidavad Tšetšeenia administratsioonis mingit rolli, mis on suurim arv kõigi Venemaa tippjuhtide seas. Teisel kohal on Putin, kes arvatakse olevat Vene ajakirjanike sõnul asetanud võimupositsioonidele 26 oma hõimlast.

Kadõrov näib oma mantlipärijana eelistavat oma kolmandat poega, 18-aastast Adamit. Nii välimuse kui ka jõhkra käitumise poolest oma isa meenutades on talle viimastel kuudel omistatud hulk tiitleid, sealhulgas Tšetšeenia julgeolekunõukogu sekretäri ametikoht.

Ramzan Kadõrovi poeg Adam Kadõrov, kellest tema isa tahab väidetavalt teha uut Tšetšeenia liidrit. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Chingis Kondarov

Teine poeg, Ahmat Kadõrov, on Tšetšeenia administratsiooni üks enim määramisi saanud liikmeid. Juba spordiministeeriumi ja noorsooministeeriumi juhina nimetas isa ta sel kuul ka Tšetšeenia asepeaministriks.

Kaukaasia ekspert Harold Chambers ütles The Timesile, et pereliikmete ametisse nimetamine on vastus Kadõrovi võimu suhtes kasvavatele ohtudele Venemaa julgeolekuteenistuste juhtide poolt, kes soovivad tema režiimi Tšetšeenias asendada kuulekama valitsejaga.

"Just see fakt ja tema halb tervis panevad Kadõrovi kiirendama oma poegade edutamist kõrgematele poliitilistele ametikohtadele," ütles Chambers. Siiski arvatakse, et Moskva ametnikud eelistavad Kadõrovi mantlipärijana Tšetšeenia sõjaväekomandöri Apti Alaudinovi või äärmuslikku Tšetšeenia parlamendiliiget Adam Delimhanovit.

Kadõrov ja Zelenski on omavahel teravusi vahetanud

Lisaks sellele, et Kadõrov on saatnud omale alluvaid üksusi sõdima Vene vägede koosseisus Ukraina vastu, on tal Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ka isiklik kana kitkuda.

Vaatamata teadetele tema peatsest surmast leidis Kadõrov hiljuti võimaluse pidada Zelenskiga sõnasõda veebi vahendusel. Tegemist oli viimase episoodiga tema ja Ukraina presidendi enam kui kümme aastat kestnud vaenust.

Tšetšeenia juht vastas oma tavapäraselt räigelt matšo-positsioonilt Zelenski ootamatule naljale, et USA peaks Kadõroviga käituma samamoodi nagu Venezuela presidendi Nicolás Maduroga.

"See tobu teeb ettepaneku, et USA võimud mind rööviksid. Pange tähele, et ta ei ähvardanud seda ise teha, nagu mees teeks," ütles Kadõrov. "Kui teil oleks killukeski mehelikkust, siis te mõistaksite, kui alandavalt teie sõnad ja palved kõlavad."

Tegelikult tunnevad need kaks teineteist väga hästi. 2014. aastal, kui Zelenski oli koomik, esitas ta koos oma trupiga Ukraina televisioonis sketši, kus oli klipp Kadõrovist nutmas. Klipile peale loetud tekstis teatati publikule, et ta nutab Lenini monumendi langemise pärast. Tegelikult filmiti klipp Kadõrovi isa Ahmadi mälestusteenistusel, kes mõrvati 2004. aastal. Peagi pärast seda käskisid Venemaa parlamendiliikmed Zelenskil oma matusteks valmistuda ja Kadõrovi toetajad saatsid talle hulga ähvardusi.

Kolm päeva hiljem esitas Zelenski vabanduse, kuid ähvardused ei vaibunud. Zelenski naine Olena on hiljem rääkinud, et nad pidid palkama ihukaitsjad, uskudes, et tšetšeeni palgamõrvarid on saanud käsu neid tappa. Kadõrov ei unustanud seda torget kunagi ja on selle tõstatanud iga paari aasta tagant Zelenskit kritiseerides.