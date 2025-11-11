Suri Imre Sooäär

"Mälestame Imre Sooäärt (1969–2025). Sügava austusega meenutame elu, mis andis kuju unistustele ja julgustas teisi oma teed leidma. Tema mälestus jääb elama armastuse ja lugupidamisega. Perekond palub sellel keerulisel ajal rahu ja privaatsust," seisis sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Sooäär oli muu hulgas tuntud kui Pädaste mõisa üks omanikke.

Ta kuulus aastatel 2002 kuni 2006 erakonda Res Publica ning aastatel 2006 kuni 2018 Reformierakonda.

Ta on töötanud riigikogu liikmena nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna fraktsioonis.