X!

Suri Imre Sooäär

Eesti
Imre Sooäär
Imre Sooäär Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Pädaste mõis andis teisipäeva õhtul teada ettevõtja ja endise riigikogu liikme Imre Sooääre surmast.

"Mälestame Imre Sooäärt (1969–2025). Sügava austusega meenutame elu, mis andis kuju unistustele ja julgustas teisi oma teed leidma. Tema mälestus jääb elama armastuse ja lugupidamisega. Perekond palub sellel keerulisel ajal rahu ja privaatsust," seisis sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Sooäär oli muu hulgas tuntud kui Pädaste mõisa üks omanikke.

Ta kuulus aastatel 2002 kuni 2006 erakonda Res Publica ning aastatel 2006 kuni 2018 Reformierakonda.

Ta on töötanud riigikogu liikmena nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna fraktsioonis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:54

PÖFF-i kuues võistlusprogrammis jõuab tänavu vaatajate ette 275 lühifilmi

18:49

Suri Imre Sooäär

18:46

Metroserdi rakendusuuringute keskus avas esimese labori

18:45

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

18:45

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

18:45

PÖFFil näeb tänasest lühifilme

18:44

Eesti Panga asepresidendiks saab Andrus Alber

18:40

Turistide arv veidi kasvab, kuid hotellidel on seis endiselt keeruline

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:35

Päevakaja (11.11.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

10.11

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

10.11

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

10:45

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

14:24

Ukraina süütas droonirünnakuga Saraatovi naftatöötlemistehase Uuendatud

10.11

Sõja 1356. päev: Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

14:15

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

10.11

Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

10:22

Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna Uuendatud

14:07

Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

ilmateade

loe: sport

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

17:12

Mistra võitis ühepoolse karikafinaali

16:40

Laane jagas Bulgaarias lausa 13 resultatiivset söötu

loe: kultuur

18:54

PÖFF-i kuues võistlusprogrammis jõuab tänavu vaatajate ette 275 lühifilmi

15:27

Galerii: Elektriteater avas Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

15:16

Emili Rohumaa avaldas lühialbumi "Mida veel"

14:18

ETV2-s teleesilinastub Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud "Sannapäiv"

loe: eeter

14:32

Koerte koolitaja: igavus mõjutab paljude koerte vaimset tervist

13:56

Kadri Hunt: minu ees on väga paljud asjad ise lahti rullunud

13:54

Mart Juur: huumor võib olla tõhus kaitsevahend ja ravim, aga ka hirmus relv

12:38

Púr Múdd: meie saund on melanhoolne, rõõmsad lood on lennanud prügikasti

Raadiouudised

16:55

Võlakoormuse all kannatavale Itaaliale on kaitsekulude tõstmine keeruline

16:50

Tallinna tulevane linnavõim otsustas tõsta tee-ehituse mahtu

15:20

Raadiouudised (11.11.2025 15:00:00)

14:45

Suhteliselt soe sügisilm püsib

12:20

Raadiouudised (11.11.2025 12:00:00)

09:50

Turistide arvu suurenemin ei kata hotellide kasvanud maksukulusid

09:45

ÜRO kliimakonverentsil selgus, et heitkoguseid suudetakse vähendsada rohkem kui algselt arvati

09:25

Raadiouudised (11.11.2025 09:00:00)

10.11

Päevakaja (10.11.2025 18:00:00)

10.11

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo