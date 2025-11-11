X!

Brüssel võib tehisintellekti arendamiseks võtta ette EL-i privaatsusreeglid

Arvutiklaviatuur. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liit (EL) tahab bürokraatiat vähendades turgutada Euroopas äritegevust ning võib tehisintellekti arendamise nimel võtta ette ka isikuandmete kaitse üldmääruse.

Euroopa Komisjon avalikustab selle kuu lõpus paketi, mille raames plaanitakse lihtsustada tehnoloogiaalaseid seadusi. Komisjon on kinnitanud, et teeb sihipäraseid muudatusi, kuid Politico käsutuses olevad dokumendid näitavad, et ametnikud plaanivad tehisintellekti arendajate kasuks teha ulatuslikke muudatusi isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR). 

Kavandatav muudatus peaks sobima tehisintellektiga töötavatele ettevõtetele, kuna Euroopa püüab jääda majanduslikult konkurentsivõimeliseks. Politico kirjutab, et privaatsusseaduse puudutamine peaks Brüsselis vallandama ka ulatusliku poliitilise ja lobitöö tormi. 

"Kas see on andmekaitse ja privaatsuse lõpp, nagu oleme selle EL-i lepingusse ja põhiõiguste hartasse kirjutanud? Komisjon peaks olema täiesti teadlik, et see võib õõnestada Euroopa standardeid," ütles Saksa poliitik ja üks GDPR-i peamisi loojaid Jan Philipp Albrecht. 

Politico poolt vaadeldud ettepaneku eelnõu näitab, et see looks tehisintellekti ettevõtetele uusi erandeid.

Ametnikud soovivad samuti ümber määratleda, mida loetakse isikuandmeteks, väites, et pseudonüümitud andmeid ei pruugi alati käsitleda GDPR-i kaitse alla kuuluvatena. Lisaks kavatsetakse parandada üht inimeste jaoks kõige tüütumat veebiküpsiste reeglit. 

Eelnõu ettepanek võib veel muutuda. Komisjon peaks oma plaanid avalikustama 19. novembril. Seejärel peab pakett saama veel liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi heakskiidu.

Politico kirjutab, et privaatsuspoliitika võimalik muutus tuleks ajal, mil Brüssel on mures Euroopa majandusliku võimsuse vähenemise pärast. Ka Itaalia endine peaminister Mario Draghi nimetas oma konkurentsivõime raportis GDPR-i tehisintellekti innovatsiooni takistavaks teguriks.

Mitmed USA tehnoloogiahiiglased on juba regulaatorite sekkumise tõttu lükanud edasi tehisintellekti rakenduste kasutuselevõtu Euroopas. Samal ajal kogub tehisintellekti võidujooks USA-s hoogu. 

Politico toob välja, et EL on varem hoidunud GDPR-i muutmisest, kartes, et see vallandab uue lobistide sõja. Viimastel kuudel on komisjoni ametnikud tagasi lükanud mured, et ees ootavad reeglite ümberkorraldused. 

Kodanikuühiskonna aktivistid on samas juba hakanud lööma häirekella.

"Komisjon üritab salaja kõiki teisi Brüsselis üle mängida. See eirab kõiki hea õigusloome reegleid ja toob kaasa kohutavaid tulemusi," ütles privaatsusrühma Noyb asutaja Max Schrems.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico



