USA ajaloo pikim tööseisak sai läbi

Välismaa
Donald Trump allkirjastas eelnõu tööseisaku lõpetamiseks
Donald Trump allkirjastas eelnõu tööseisaku lõpetamiseks
Välismaa

USA esindajatekoda hääletas riigi ajaloo pikima tööseisaku lõpetamise poolt ning seejärel allkirjastas vastava eelnõu ka president Donald Trump.

Kongressi alamkoda kiitis kolmapäeval heaks senati poolt vastu võetud rahastuspaketi. Esindajatekoda kiitis paketi heaks häältega 222-209, vahendas The Wall Street Journal.

Pakett pikendab föderaalvalitsuse rahastamist 30. jaanuarini. Pakett hõlmab lisaks ka sõjaväe ehitusprojektide, põllumajandusministeeriumi, veteranideministeeriumi ja seadusandliku haru rahastamist järgmise aasta sügiseni.

Ummikseisu lahendamine tagab, et sajad tuhanded riigiametnikud naasevad tööle ning töötajad, kes pidid seni töötama ilma palgata, saavad tasu tagantjärele. Samas jäi lahenduseta keskne poliitiline küsimus, mis puudutab tervishoidu. Detsembris peaks seetõttu tulema senatis hääletus taskukohase hoolduse seaduse maksusoodustuste ( Obamacare'i - toim.) pikendamise seaduseelnõu üle.

Kolmapäevasel hääletusel avaldas eelnõule toetust kuus demokraati, kaks vabariiklast (Thomas Massie ja Greg Steube) hääletasid aga vastu. Varem toetas kokkulepet ka rühm demokraatidest senaatoreid.

Esindajatekoja demokraadist vähemuse juht Hakeem Jeffries ütles, et demokraadid jätkavad seadusandlikku survet Obamacare'i laiendatud toetuste pikendamiseks, mille nad esmakordselt vastu võtsid 2021. aastal.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et vabariiklased on valmis tervishoiust rääkima ning Trump esitab oma ettepanekud.

Viimane föderaalvalitsuse seisak kestis kokku 43 päeva. Eelmine rekordpikk tööseisak leidis aset Trumpi esimesel ametiajal 2019. aastal, mil tööseisak kestis 35 päeva. Viimane tööseisak avaldas ajapikku üha kahjulikumat mõju majandusele.

"See pigem ärritas majandust, aga see ärritav tegur muutus aina suuremaks," ütles audiitorfirma EY ökonomist Gregory Daco.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

