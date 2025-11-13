X!

Finnair hakkab Kuressaarest Helsingisse lendama

Majandus
Finnairi lennuk Tartu lennuväljal.
Finnairi lennuk Tartu lennuväljal. Autor/allikas: Maanus Kullamaa/Tartu 2024
Majandus

Soome lennufirma Finnair hakkab järgmise aasta suvest kolm korda nädalas lendama Kuressaarest Helsingisse.

"Eesti on oluline osa meie Balti võrgustikust ja laiendatud koduturust ning meil on hea meel tugevdada oma kohalolekut piirkonnas selle uue lennu lisandumisega," ütles Finnairi Baltimaade turujuht Arunas Skuja.

Kuressaare lennujaama omaniku Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles, et liini on Finnairiga pikalt ette valmistatud.

Pärgmäe sõnul lendab lennufirma Kuressaarde kaks kuud, juunis ja juulis, ning seda puhtalt kommertsalustel ehk ilma toetusteta.

Järgmisel suvel saab Helsingist Kuressaarde lennata kolm korda nädalas. Lisaks Kuressaarele pakub Finnair tuleval suvel 70 lendu nädalas Tallinnasse ja 13 lendu Tartusse.

Tartu linn maksab Finnairile lendude eest 850 000 eurot aastas.

Kokku avab lennufirma järgmisel aastal 12 uut sihtkohta – lisaks Kuressaarele Luksemburg, Stavanger Norras, Thessaloniki Kreekas, Tirana Albaanias, Torino Itaalias ja Umeå Rootsis. Lennud Altasse, Cataniasse, Firenzesse, Kosele ja Valenciasse kuulutati välja juba varem sel aastal.

Koos uute sihtkohtadega on Finnairi 2026. aasta lennuvõrgustikus kokku 87 Euroopa, 10 Aasia ja seitse Põhja-Ameerika sihtkohta ning kaks sihtkohta Lähis-Idas.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:35

Koos Hannes Lumistega on kahtlustuse saanud kaks ettevõtjat

09:26

Finnair hakkab Kuressaarest Helsingisse lendama

09:25

Timo Steiner: MUBA maja püsti saamine ongi olnud väga keeruline

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

09:20

Raadiouudised (13.11.2025 09:00:00)

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

08:55

Masinõpe aitab kaitsta inimesi ravimite kõrvaltoimete eest

08:53

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab Oslos MM-valiksarja

08:43

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:29

Euroopa autotööstus hoiatab kiibipuuduse eest

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.11

Suri Imre Sooäär

12.11

Vene meedia: Putinil on kolm identset kabinetti eri elukohtades

12.11

Sõja 1358. päev: Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis Uuendatud

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

12.11

Soome maksuamet avaldas 2024. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

12.11

Riigikohus: sotsiaalmeedia pole seaduse mõttes avalik koht

12.11

Irvhambad pilkavad Venemaa esimest humanoidrobotit

12.11

Lang Reformierakonnast: erakonna liikmed peavad hakkama küsimusi esitama

12.11

EKRE algatas riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks Uuendatud

11.11

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

ilmateade

loe: sport

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

08:53

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis lõpetab Oslos MM-valiksarja

08:13

Sinner tagas finaalturniiril poolfinaalikoha

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

loe: kultuur

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

12.11

Fotod: Türi vallamaja seinu kaunistab Ülle Kuldkeppi portreenäitus

12.11

Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati Eesti autorite piltvaipade näitus "Ilus aeg"

12.11

Peris avati pop-up näitus Kasemaa seinamaali fragmentidest

loe: eeter

09:25

Timo Steiner: MUBA maja püsti saamine ongi olnud väga keeruline

12.11

Kuuldemängusari "Reis loomariigis" pälvis auhinna teaduse populariseerimise eest

12.11

Urve Uusberg: kirglik koorijuht ei sobitu enam noorte ellu

12.11

Pereterapeut: lapsed on peredes indikaatorid, kes näitavad suhteprobleeme

Raadiouudised

12.11

Kunstitudengid päästsid Kasemaa seinamaali Peri külakeskuses

12.11

Riigikohus: sotsiaalmeedia ei ole seaduse mõttes avalik koht

12.11

Läti Salaci sild sai lõpuks valmis

12.11

Päevakaja (12.11.2025 18:00:00)

12.11

Raadiouudised (12.11.2025 15:00:00)

12.11

Raadiouudised (12.11.2025 12:00:00)

12.11

Kantsler Merz on Saksamaal ebapopulaarne

12.11

Raadiouudised (12.11.2025 09:00:00)

11.11

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

11.11

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo