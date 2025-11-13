Finnair hakkab Kuressaarest Helsingisse lendama

"Eesti on oluline osa meie Balti võrgustikust ja laiendatud koduturust ning meil on hea meel tugevdada oma kohalolekut piirkonnas selle uue lennu lisandumisega," ütles Finnairi Baltimaade turujuht Arunas Skuja.

Kuressaare lennujaama omaniku Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ütles, et liini on Finnairiga pikalt ette valmistatud.

Pärgmäe sõnul lendab lennufirma Kuressaarde kaks kuud, juunis ja juulis, ning seda puhtalt kommertsalustel ehk ilma toetusteta.

Järgmisel suvel saab Helsingist Kuressaarde lennata kolm korda nädalas. Lisaks Kuressaarele pakub Finnair tuleval suvel 70 lendu nädalas Tallinnasse ja 13 lendu Tartusse.

Tartu linn maksab Finnairile lendude eest 850 000 eurot aastas.

Kokku avab lennufirma järgmisel aastal 12 uut sihtkohta – lisaks Kuressaarele Luksemburg, Stavanger Norras, Thessaloniki Kreekas, Tirana Albaanias, Torino Itaalias ja Umeå Rootsis. Lennud Altasse, Cataniasse, Firenzesse, Kosele ja Valenciasse kuulutati välja juba varem sel aastal.

Koos uute sihtkohtadega on Finnairi 2026. aasta lennuvõrgustikus kokku 87 Euroopa, 10 Aasia ja seitse Põhja-Ameerika sihtkohta ning kaks sihtkohta Lähis-Idas.