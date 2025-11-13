EL plaanib Hiina väikepakkidele järgmisel aastal kehtestada tollimaksu

Euroopa Liidu rahandusministrid leppisid neljapäeval kokku kehtestada juba 2026. aastal tollimaks blokki saabuvatele madala väärtusega pakkidele, et ohjeldada odavat Hiina e-kaubanduse importi. See samm mõjutaks Hiina veebijaemüüjaid nagu Shein ja Temu.

Brüsselis toimunud rahandusministrite kohtumisel sõlmitud kokkulepe käivitab läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, mille heakskiit on maksu kehtestamiseks samuti vajalik.

Euroopa Liit püüab kiirendada madala väärtusega pakkidele maksude kehtestamist, kuna mure kohalikke tootjaid kahjustava odava Hiina kauba pärast süveneb.

Kaubandusvolinik Maros Sefcovic tegi ministritele ettepaneku kaotada alla 150-euroste veebiostude nn de minimis tollimaksuvabastus juba 2026. aasta esimeses kvartalis – kaks aastat varem kui planeeritud. Tema sõnul tuleks see asendada "lihtsustatud ajutise tollilõivuga".

Euroopa Komisjon tegi juba 2023. aastal ettepaneku de minimis kaotada, kuid kavandas selle muudatuse jõustumise 2028. aastasse, mil peaks toimuma EL-i tollirežiimi ulatuslik reform.

Veebiplatvormid nagu Shein, Temu, AliExpress ja Amazon Haul, mis saadavad tooteid Hiina tehastest otse ostjatele, pakuvad imeodavaid hindu osaliselt tänu tollimaksuvabastusele, moonutades sel viisil Euroopa konkurentsi.

"Euroopa tööstusharud, eriti jaemüüjad, on korduvalt rõhutanud, et see konkurentsimoonutus tuleb viivitamata kaotada," kirjutas Sefcovic.

Saksa veebijaemüüja Zalando teatas avalduses, et vabastuse kaotamist tuleks kiirendada ning ELi-ülene käitlustasu võiks vahepeal "täiendavat rolli mängida".

Samm mõjutab jaemüüjaid nagu Shein ja Temu

Shein keeldus kommentaaridest, Temu, AliExpress ja Amazon aga ei vastanud kohe Reutersi päringutele.

Sheini suhtes on Prantsusmaal algatatud kohtumenetlus seoses lapselaadsete seksnukkude müügiga oma platvormil.

Eelmisel aastal kahekordistus EL-i saabunud madala väärtusega e-kaubanduse pakkide arv 4,6 miljardini, millest enam kui 90 protsenti pärines Hiinast. Euroopa Komisjon on EL-i ettevõtete surve all, et see voog kiiremini peatada.

"Meile on juba saabunud rohkem pakke kui kogu 2024. aasta jooksul ning must reede ja jõulud on alles ees," ütles Euroopa Parlamendi liige Dirk Gotink, uue tollialase õigusakti pealäbirääkija.

USA on juba tühistanud oma de minimis poliitika, mis lubas alla 800-dollarise väärtusega pakkide tollivaba sisenemise. See tekitas aga mure, et odav Hiina import suundub seetõttu veelgi enam Euroopasse.

Kiirustamiseks annab põhjust ka asjaolu, et üksikud EL-i riigid on hakanud kehtestama riiklikke käitlustasusid.

Rumeenia on teinud ettepaneku kehtestada madala väärtusega pakkidele 25 lei (4,92 euro) suurune tasu. Itaalia töötab aga oma moetööstuse kaitsmiseks aasta lõpuks välja maksu, teatas tööstusminister kolmapäeval.

Jaemüüjad hoiatavad erinevate riiklike tasude eest

Euroopa jae- ja hulgimüüjate katusorganisatsioon EuroCommerce on hoiatanud, et riiklike tasude erinevused võivad õõnestada EL-i ühtset turgu. Komisjon on teinud ettepaneku kehtestada kaheeurone tasu, kuid pole veel selge, millal see kehtestatakse.

Sefcovic ütles, et tervitab EL-i rahandusministrite toetust, kuna Euroopa äriringkonnad, eriti jaemüüjad, on korduvalt nõudnud "selle konkurentsimoonutuse" viivitamatut kaotamist.

Hollandi rahandusminister Eelco Heinen ütles ajakirjanikele, et on aeg Euroopa turgu üleujutavad odavad Hiina pakid "kontrolli alla saada". Kreeka rahandusminister Kyriakos Pierrakakis teatas avalduses, et Kreeka toetab väikepakkidele viivitamatut tollimaksude kehtestamist.