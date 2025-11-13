X!

Läti keskmine palk jäi 2024. aastal Eesti ja Leedu omale alla

Nii Eestis kui ka Leedus oli möödunud aastal keskmine aastapalk kõrgem kui Lätis, näitavad Eurostati andmed.

2024. aastal oli Euroopa Liidus töötajate keskmine täistööajale kohandatud aastapalk 39 800 eurot – see on 5,2 protsenti rohkem kui 2023. aastal, mil see oli 37 800 eurot.

EL-i riikidest oli kõrgeim keskmine palk Luksemburgis (83 000 eurot), millele järgnesid Taani (71 600 eurot) ja Iirimaa (61 100 eurot).

Nii Saksamaal kui ka Prantsusmaal oli palk Euroopa keskmisest kõrgemal, vastavalt 53 791 ja 43 790 eurot.

Läti asub skaala teises otsas 22 262 euroga, mis on 10 protsenti rohkem kui 2023. aastal, mil palk oli 20 209 eurot.

Nii Eestis (26 564 eurot) kui ka Leedus (29 104 eurot) olid palgad eelmisel aastal Lätist kõrgemad.

Kõige madalamad palgad olid Bulgaarias (15 400 eurot), Kreekas (18 000 eurot) ja Ungaris (18 500 eurot).

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

