X!

Sutt: selge on, et kliimaseaduse teekaardid saavad olema kompromiss

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kliimakindla majanduse seaduse juurde käivad erinevate valdondade teekaardid, kus on täpsemalt kirjas, kuidas peaks seaduses määratud eesmärkideni jõudma, valmivad mõne kuu jooksul, ütles "Esimeses stuudios" energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).

Kliimaministeeriumil on valminud kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, kus on kirjas küll üldised eesmärgid valdkondade kaupa, kuid konkreetsemaid teekaarte valdkonniti eesmärkideni jõudmiseks veel pole. Suti sõnul töö käib ning kui seaduseelnõuga peaks edasi liikuma järgmise aasta jaanuaris, siis peaks umbes samal ajal valmis saama ka sektorite teekaardid.

"Teekaarte on ette valmistatud päris pikalt. Me ei ole kuidagi nullpunktis. Valmis võiksid saad mõne kuuga. Ma usun, et see on realistlik. Aga on selge see, et teekaardid saavad olema kompromiss. See ei ole midagi, mis on võimalik saavutada konsensuslikult, kuivõrd huvid on natuke erinevad. Ja mitte ainult looduskaitse versus majandus, aga kindlasti ka sektorite sees on erinevaid vaateid," lausus Sutt.

Suti sõnul on teekaartide ettevalmistusega tehtud mitu ringi, kaasatud ettevõtjaid ja keskkonnaorganisatsioone. "Me liigume sissetallatud rajaga edasi. Rohetiiger on teekaarte teinud, nende kogemus on näidanud, et see võtab aega, vaidlused on tulised. Aga seda on vaja, kui me tahame teada, kuidas nende sihtideni jõuda," ütles ta.

Et näiteks tööandjate keskliit on seaduseelnõu juba kritiseerinud ning rahul pole ka keskkonnaorganisatsioonid, näitab Suti sõnul, et seadusega ollakse kuskil keskteel ja see on pigem hea.

"Minust elukogenumad poliitikud on öelnud, et kui on seadus, mis kellelegi ei meeldi, siis see on tõenäoliselt hea seadus. Pigem peaks mures olema siis, kui kellelegi väga meeldib ja kellelegi teisele üldse ei meeldi," lausus minister.

Arusaamatust on tekitanud ka põlevkivitööstuse ja -elektri tulevik. Kliimaseaduses on põlevkivist elektri tootmine olemas, nagu ka uues energiamajanduse arengukavas (ENMAK).

"Põhjus, miks põlevkivielekter on endiselt ka kliimaseaduses, on väga lihtne – varustuskindluse jaoks meil peavad olema juhitavad võimsused, senikaua kuni ei ole veel uusi gaasijaamu, mis Eleringi hankega tulevad," lausus Sutt.

Samuti on küsimusi tekitanud, miks pole endiselt välja kuulutatud maatuuleparkide vähempakkumist. Sutt, kes on varem öelnud, et peamiseks põhjuseks on tuuleparkide planeeringute seiskumine paljudes omavalitsusest, jäi selle vastuse juurde ka seekord.

"Vähempakkumisega saab edasi minna siis, kui on kindel hulk omavalitsusi, kes ütlevad, et jah, me oleme valmis planeeringutega edasi minema ja ka ehitusload välja andma," lausus Sutt.

Ehitusjärgus ei ole Eestis praegu ühtegi tuuleparki, nentis ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Johannes Tralla

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:53

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

22:33

ETV spordisaade, 13. november

22:26

Sutt: selge on, et kliimaseaduse teekaardid saavad olema kompromiss

22:20

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

22:14

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

21:28

Järgmistel päevadel on oodata miinuskraade

21:23

ERR Washingtonis: mõni USA föderaaltöötaja kasutas tööpausi loominguliselt

21:11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

21:05

Uues kliimaseaduse eelnõus tekitab küsimusi põlevkivi tulevik

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

16:02

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

11.11

Suri Imre Sooäär

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

20:14

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

09:47

Eesti avab järgmisel aastal viis uut saatkonda

ilmateade

loe: sport

22:53

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

22:33

ETV spordisaade, 13. november

22:20

Mets norrakate väravasajust: kohutavad kuus minutit

21:54

Saarma: kahjuks jälle räägime ühest poolajast

loe: kultuur

20:15

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

18:54

EKKM-i hooaja lõpetab noorte kunstnike ühisnäitus "Koos on soojem"

18:53

Fotografiska uus näitus avab poeetilise vaate inimese ja looduse suhtele

18:45

Eeva Mägi: Mo-liikumine lubab teha vaba ja muutuvat filmi

loe: eeter

20:15

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

16:20

Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

12:23

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

10:40

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

Raadiouudised

18:45

Rahalistes raskustes E-Piim peab läbirääkimisi uue investoriga

18:40

Päevakaja (13.11.2025 18:00:00)

18:40

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma

18:40

Euroopa Parlament kiitis heaks lahjendatud kliimaeesmärgi

16:20

Haapsalu uus võimuliit kaotas ühe abilinnapea koha

15:30

Reformierakond ja Isamaa sõlmisid Tartus võimuleppe

15:25

Valitsus kiitis heaks Eesti Posti erastamise ettevalmistamise

15:20

Raadiouudised (13.11.2025 15:00:00)

12:55

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

12:25

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo