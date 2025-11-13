X!

Uues kliimaseaduse eelnõus tekitab küsimusi põlevkivi tulevik

Majandus
Enefit 280 ja Enefit 280-2
Enefit 280 ja Enefit 280-2 Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Majandus

Kui keskkonnakaitsjate hinnangul on valitsus kliimaseadusega teinud järsu tagasikäigu, siis tööstus leiab, et seadus on ebamäärane. Küsimusi tekitab põlevkivi tulevik – varasema eelnõu selged piirangud on uuest versioonist kadunud. Minister Andres Sutt ütleb, et tegu on pragmaatilise ja realistliku kompromissiga.

Valitsuse töölauale jõudnud uus kliimaseadus ei täida oma eesmärki, ütleb Eestimaa looduse fondi kliimapoliitika ekspert Maia-Liisa Anton.

"Põhiline probleem on see, et asjad on läinud veel halvemaks. Oluline on meeles pidada, miks meil kliimaseadust vaja on ja seda on vaja selleks, et kaitsta inimesi, loodust ja majandust kliimamuutuste eest. Ja praegune seadus seda ei tee, sest seal seatud eesmärgid on liiga madalad," lausus Anton.

Kõige suurem probleem on Antoni sõnu energeetika.

"On arusaamatu, miks on seatud nii leebed eesmärgid, kui riigi enda prognoosid näitavad, et me teeme oluliselt rohkem, vähendame heitmeid oluliselt rohkem. Teine probleem on põlevkiviõli, mille tootmist me kavatseme jätkata pikemas mahus ja rohkem," ütles Anton.

Kliimaseaduse eelmine versioon keelas uute kaevandamislubade andmise juhul kui põlevkivi kasutatakse kütuse või energiakandjana. Uus kliimaseaduse eelnõu selliseid piiranguid ei sea.

"Põlevkivisektor on üks, kus võib-olla võrreldes varasema versiooniga on tegelikult paindlikkust rohkem. Alustades päris lõpust, kui 2050 on võimalik põlevkivist toota energiat heitevabalt. Siis on võimalik seda teha, kas päriselus on tehnoloogiliselt võimalik, aeg näitab. 2035 ei ole kohustust loobuda põlevkivielektri kasutusest, kui seda on vaja varustuskindluse eesmärgil ja see on väga pragmaatiline," lausus energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp leidis, et valitsuse lauale jõudnud eelnõu on samm õiges suunas.

"Me näeme Eesti Energias, et seal on paljud elemendid sees, mis meid edasi viivad, võimalused on tuuleenergias, salvestuses, meretuuleparkides. Seal on ka kindlasti olulisi täpsustusi, mis puudutavad põlevkivi äri tulevikku," ütle Karp.

Veel üht uut õlitehast leebem seadus ei too, ütleb Karp, küll aga jätkub põlevkiviäri veel aastateks. Nii nagu tööandjate keskliit, rõhutab ka Karp, et alles pärast teekaartide koostamist on selge, kuidas võiks päriselt puhtama majanduseni jõuda.

"Oluline on see, et me ei jää kinni ideedesse, mis ei ole praktikas realiseeritavad. Oluline on see, et need ideed ja ettepanekud seal kajastavad reaalset majandusseisu. Oluline on see, et need investeeringud toovad ka selle mõju, mida me ootame," märkis Karp.

Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann aga leidis, et kliimaseadust ei peaks üleüldse menetlema kuni selle mõju on ebaselge või negatiivne.

"Eesti kliimaseadus tänases sõnastuses ei ole Eesti elu edasiviiv, see ei ole Eesti majanduse arendamise seadus," ütles Asmann.

"Seadus lihtsalt näitab mingi graafiku CO2 vähenemisele. Seadus ei selgita, mis saab, kui seda graafikut ei täideta. See ei selgita, kuidas, milliseid sunnimeetodeid kasutatakse selle graafikust kinnipidamiseks," lisas ta.

"Praegune eelnõu on selles mõttes konservatiivne, et me ei ole seadnud latti nii kõrgele, et me selle kindlasti maha ajame. Aga see ei ole ka nii madalal, et me sealt lihtsalt üle astume. Tublisti toimetades on võimalik kindlasti neid eesmärke täita," lausus Sutt.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:28

Järgmistel päevadel on oodata miinuskraade

21:23

ERR Washingtonis: mõni USA föderaaltöötaja kasutas tööpausi loominguliselt

21:11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

21:05

Uues kliimaseaduse eelnõus tekitab küsimusi põlevkivi tulevik

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

20:57

Tallinna jõulukuusk toodi tänavu Kohila alevist Uuendatud

20:29

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

20:26

Merz: Saksamaale peaks tulema vähem noori Ukraina mehi

20:15

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

20:14

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

16:02

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

11.11

Suri Imre Sooäär

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

09:47

Eesti avab järgmisel aastal viis uut saatkonda

14:30

Veidemann kutsub kokku ERR-i nõukogu koosoleku

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

ilmateade

loe: sport

21:11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

20:29

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

19:49

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

loe: kultuur

20:15

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

18:54

EKKM-i hooaja lõpetab noorte kunstnike ühisnäitus "Koos on soojem"

18:53

Fotografiska uus näitus avab poeetilise vaate inimese ja looduse suhtele

18:45

Eeva Mägi: Mo-liikumine lubab teha vaba ja muutuvat filmi

loe: eeter

20:15

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

16:20

Liivrand: kaua kadunud Jaan Vahtra maal on oma aja moodsa kunsti tippteos

12:23

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

10:40

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

Raadiouudised

18:45

Rahalistes raskustes E-Piim peab läbirääkimisi uue investoriga

18:40

Päevakaja (13.11.2025 18:00:00)

18:40

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma

18:40

Euroopa Parlament kiitis heaks lahjendatud kliimaeesmärgi

16:20

Haapsalu uus võimuliit kaotas ühe abilinnapea koha

15:30

Reformierakond ja Isamaa sõlmisid Tartus võimuleppe

15:25

Valitsus kiitis heaks Eesti Posti erastamise ettevalmistamise

15:20

Raadiouudised (13.11.2025 15:00:00)

12:55

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

12:25

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo