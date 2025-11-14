BBC vabandas Trumpi ees, kuid lükkas kahjutasu nõude tagasi

BBC teatas, et ringhäälingu juhatuse esimees Samir Shah saatis Valgele Majale kirja, milles ta vabandas Trumpi kõne eksitava monteerimise eest.

Vabanduse ajendiks on BBC saate "Panorama" eetrisse antud videomontaaž, mis moonutas Trumpi rolli Kapitooliumi rahutustes 2021. aasta jaanuaris. Trump on juba ähvardanud BBC-d ühe miljardi dollari suuruse kohtuasjaga, kui see ei vabanda ega korva kahju. BBC siiski lükkas Trumpi kahjutasu nõude tagasi.

"BBC-l ei ole plaanis dokumentaalfilmi "Trump: A Second Chance?" (Trump – kas teine võimalus?) ühelgi BBC platvormil uuesti edastada. Kuigi BBC kahetseb siiralt videolõigu toimetamise viisi, ei ole me nõus, et laimuhagi esitamiseks oleks alust," seisab avalduses.

BBC dokumentaalfilm, kus näidati monteeritud Trumpi kõnet, läks eetrisse eelmisel aastal. BBC ei andnud vaatajatele märku, et kaadreid oli lõigatud ja kohandatud.

Hiljuti astusid Trumpi kõne eksitava lõikamise eest tagasi BBC peadirektor Tim Davie ja uudistejuht Deborah Turness.

Skandaal ei näita siiski vaibumise märke. Briti meedia teatel lõikas ka BBC uudistesaade "Newsnight" Trumpi kõnet sarnasel viisil. Kõnealune osa läks eetrisse 2022. aastal. BBC teatas, et uurib juhtumit.