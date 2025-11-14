Metsavend Ruuben Lambur sai mälestusskulptuur-pingi

Pingil istuva metsavenna Ruuben Lamburi skulptuur paigaldati Rakvere vallas asuva Sõmeru keskushoone ette.

"Ruuben oli koos oma abikaasa Leidaga väga sagedane külaline siin majas üritustel, igal esmaspäeval olid siin eakate kokkusaamised ja alati olid nad kohal. Kontsertidel ja ka tantsupidudel, nad olid lõpuni ka tantsijad inimesed. Selles suhtes rõhutan, et inimesed, olge positiivsed ja palju optimistlikumad, siis me elame palju kauem ja palju rõõmsamalt," ütles skulptuuri püstitamise eestvedaja Peep Vassiljev.

Skulptor Aivar Simsoni sõnul oli kõige keerulisem teha pealage ja prille.

"Minule kui skulptorile meeldis see, mida ka pärast tütred ütlesid ja mida ma piltidelt nägin, et kui tal sõnad otsa said, siis ta võttis käed appi, ja kätega on väga hea emotsioone edasi anda," sõnas Simson.

Ruuben Lamburi tütar Meret Oja jäi kunstiteosega rahule.

"Ei saa ju arvata, et üks pronksist kuju on täpselt inimese moodi, aga teatud nurkade all on ta väga-väga isa. Simson on tabanud just sellise liikuvuse, et ta hakkaks nagu kohe-kohe midagi ütlema, hoides lauset öeldes oma kätt. Minu meelest on kõik väga hästi õnnestunud," sõnas päevakangelase tütar.

Skulptuuri avamisega tähistati eelmise aasta kevadel meie seast lahkunud Ruuben Lamburi 100. sünniaastapäeva.

Ruuben Lambur oli Gulagis 18 aastat



Ruuben Lambur sündis Järvakandis 13. novembril 1925. aastal. Kaua aega peeti Lamburi sünnipäeva 13. märtsil, miks, seda ei osanud mees 2023. aastal "Ringvaatele" öelda. Virumaa Teatajast on 2020. aastal läbi käinud versioon, et noorukile raskemat karistust soovinud jõustruktuurid olid teda vanemaks tehes märkinud dokumentidesse lisaks valele aastale ka vale kuupäeva.

1932. aastal kolis nende pere praeguse Alutaguse valla territooriumil asuvasse Peresaare asundustalude külla.

1941. aastal pages ta nõukogude mobilisatsiooni eest metsa. Ta liitus Eesti Leegioniga, kuid sai vigastada ja jäi väeosast maha ning siis algas tema teine metsavenna eluperiood, mis kestis aastatel 1944-1947. Vangi langedes saadeti ta Gulagi vangilaagrisse, kus ta vabanes 1965. aastal.

Ruuben Lambur avaldas oma seiklusrikka eluloo keerulisemast osast mälestused 2016. aastal ilmunud raamatust "Alutaguse saaga", millest tehti 2021. aastal kordustrükk.

Mehe mõtted on talletatud ka Pamela Marani viis aastat tagasi ilmunud raamatus "Eesti vanaisade lood ja salatarkused".

Ruuben Lambur lahkus meie seast 2024. aasta kevadel ja ta on maetud Tõrma kalmistule, kuhu eelmisel sügisel püstitati metsavenna mälestuskivi.

Raamatu "Alutaguse saaga" põhjal tõi lavastaja ja dramaturg Arlet Palmiste Piibe teatris lavale muusikalise dokumentaaldraama "Viimane metsavend", kus Ruuben Kaalepi rollis astus üles Raivo E. Tamm, kes esines ka mälestuspingi avamisel.