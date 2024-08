Üks viimaseid metsavendi Ruuben Lambur saab mälestuskivi

Endiste metsavendade liidu juhatuse liige Heiki Magnus ütles ERR-ile, et tänavu kevadel surnud Ruuben Lambur oli üks viimaseid metsavendi ja viimane, kellel oli olnud veel jaksu avalikult esineda.

"Ruuben oli kahtlemata väga avatud, väga lugupeetud ja väga isamaaline, kes soovis oma tegusid ja tegevust edasi kanda ja anda. Ta ei elanud ainult endale ja enda perekonnale, vaid ta elas tervele Eestile. Ta pakkus enda teadmisi kogu rahvale," rääkis Magnus.

Heiki Magnus tegi Lamburi lähedastele ettepaneku püstitada üheskoos mälestuskivi. Magnus lisas, et kuna Lambur oli austatud laiemalt, siis otsustati anda võimalus mälestuskivi toetamiseks kõigile soovijatele. Info selle kohta leiab Magnuse sõnul Facebooki-lehelt "Vabadusvõitlus Eestis".

"Sealt leiab kõik need rekvisiidid ja kõik need jutud on seal kirjas ja sealt leiab ka konto ja kõik. Ärgu keegi arvaku, et meil ei ole vahendeid. On perel ja on Eesti endiste metsavendade liidul, aga just et kõik saaksid panustada sellele toredale ja heale inimesele ja tõesti ka sellele, kes on 18 aastat oma noorusest Venemaa surmalaagrites võidelnud iga päev elu ja surmaga."

Heiki Magnuse kirjelduse järgi tuleb mälestuskivi meeter kõrge ja 50 sentimeetrit lai. "Ühele poole tuleb siis "Ruuben Lambur" ja tema daatumid ja teisele poole tuleb üks tema luuletus, mida ta ikka ja alati tavatses oma esinemistel kasutada. Sellele kivile tuleb ka ilus ja soliidne alus."

Mälestuskivi avatakse novembris Ruuben Lamburi viimses puhkepaigas Tõrma kalmistul Rakvere lähedal peetaval tseremoonial, kuhu kutsutakse lähedased ja kivi toetanud inimesed.