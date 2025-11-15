X!

Eesti avas Berliini saatkonnas ettevõtluskeskuse

Foto: Välisministeerium
Eesti avas sel nädalal Berliini saatkonnas ettevõtluskeskuse, kus Saksamaal tegutsevad Eesti ettevõtted saavad korraldada üritusi ja kohtumisi. Saksamaa turul nähakse Eesti firmade tugevustena digilahendusi ja paindlikkust.

Üle 100 aasta tagasi Puhkide äriperekonna raha eest Eestile ostetud Berliini saatkonnahoone hakkab ettevõtjatele varasemast veel enam tuge pakkuma. Saatkonnahoones on värskelt remonditud ruumides leidnud koha ettevõtluskeskus ja selle avas üritus ehitussektorile.

"Selle uuenduskuuri käigus on saatkond saanud uue ja värske kuue ja me saame ka Eesti digilugu ja innovatsioonilugu rääkida kaasaegselt ja kasutades kaasaegseid tehnilisi võimalusi. Ja eelkõige on see mõeldud ka selleks, et Eesti ettevõtjad, kes Saksamaal soovivad eksportida ja kohtumisi teha, et siis saatkonna ettevõtluskeskuse ruumid on selline väärikas ja hea koht," rääkis Eesti Berliini saatkonna majandusnõunik Roomet Sõrmus.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eestil on avamisel seitse-kaheksa ärikeskust. "Paljud on juba avatud kogu maailmas. Aga tähtis on ka see, et Berliin ja Saksamaa, kes on meie väga suur kaubanduspartner, et siin täna avatakse uus järjekordne ärikeskus," sõnas Tsahkna.

Puitkarkassmajade ehitaja Matek jaoks on tegu suurima turuga, kus on õnnestunud mahte iga aastaga kahekordistada ja riigi toest on seejuures abi.

"Kui sul on võõral turul inimesed, kes oskavad vajalikke uksi avada ja vajadusel on keegi, kelle käest nõu küsida, siis see on täpselt see, mida vaja on," ütles Mateki tegevdirektor Sven Mats.

Päikesekatuste tootja Solarstone vaatab samuti Saksa turule. Ettevõtte sealne esindaja näeb, et Eesti ettevõtete eelised Saksamaal on digiareng ja paindlikkus.

"Te olete väga paindlikud, väga konkreetsed ja praktilised, see sobib Saksamaale suurepäraselt," ütles Solarstone´i esindaja Saksamaal Pierre Lee.

Kinnisvarafirma Greenwaves kaasasutaja Chris Effah ütles, et Eesti on nagu Euroopa start-up, sest ainult 1,3 kuni 1,4 miljonit inimesega ettevõtted ei saa laieneda üksnes Eestis. "Nad peavad eksportima ja olema konkurentsivõimelised
ja nad peavad olema väga spetsiifilised oma lahendustes. Ja seda ma näen Eestis – neil on väga kõrge kvaliteet, nad on väga innovatiivsed ja nad on kiired," lausus Effah.

Saksamaa on suuruselt Eesti viies eksporditurg.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

