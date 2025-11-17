Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

USA president Donald Trump kutsus pühapäeval oma Vabariikliku partei liikmeid Kongressis üles hääletama süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikute avaldamise poolt, loobudes oma varasemast vastuseisust sellisele sammule.

Trumpi postitus sotsiaalmeediakeskkonnas Truth Social tuli pärast seda, kui Esindajatekoja spiiker Mike Johnson oli varem öelnud, et tema arvates peaks hääletus justiitsministeeriumi dokumentide avaldamise üle Epsteini juhtumis aitama kummutada väiteid, et Trumpil oli mingigi seos Epsteini korraldatud alaealiste tüdrukute väärkohtlemise ja inimkaubandusega.

"Esindajatekoja vabariiklased peaksid hääletama Epsteini toimikute avaldamise poolt, sest meil pole midagi varjata," kirjutas Trump pühapäeva õhtul. "Ja on aeg edasi liikuda sellest demokraatide pettusest, mille on toime pannud radikaalsed vasakpoolsed hullud, et kõrvale juhtida Vabariikliku partei suurest edust, sealhulgas meie hiljutisest võidust demokraatide [korraldatud] valitsuse sulgemise üle," lisas ta.

Kuigi Trump ja Epstein on koos jäädvustatud aastakümneid tagasi tehtud fotodel, on president öelnud, et nad läksid tülli juba enne Epsteini süüdimõistmist. Eelmisel nädalal Esindajatekoja komitee avaldatud e-kirjad näitasid, et finantsistist kupeldaja uskus, et Trump "teadis tüdrukutest", kuigi polnud selge, mida see fraas tähendas.

Trump, kes oli veel hiljuti Epsteini toimikud demokraatide laimukampaaniaks nimetanud, on sellest ajast peale andnud justiitsministeeriumile korralduse uurida silmapaistvate demokraatide sidemeid Epsteiniga.

Võitlus Epsteiniga seotud dokumentide avalikustamise üle, mille Trump ise oma presidendivalimiste kampaanias teemaks võttis, on tekitanud lõhe mõnede tema liitlastega Kongressis.

Paljud Trumpi lojaalseimad toetajad usuvad, et valitsus varjab tundlikke dokumente Epsteini kohta, kes oli süüdimõistetud seksuaalkurjategija ja sooritas 2019. aastal vanglas enesetapu, mis paljastaksid lahkunud finantsisti sidemed mõjukate avaliku elu tegelastega.

Trump loobus reede õhtul oma toetusest USA Esindajatekoja liikmele Marjorie Taylor Greene'ile Georgiast, kes on pikka aega olnud üks tema kindlamaid toetajaid Kongressis, pärast seda, kui naine kritiseeris vabariiklasi teatud küsimustes, sealhulgas Epsteini toimikute käsitlemises.

USA esindajatekogu liige Ro Khanna, California demokraat ja failide avalikustamise hääletusele kutsuva petitsiooni algne algataja, ütles pühapäeval, et tema arvates hääletab poolt üle 40 vabariiklase.

Vabariiklastel on Esindajatekojas väike enamus, 219 kohta, demokraatidel on Kongressi alamkojas 214 kohta.