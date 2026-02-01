Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

Luureallikate arvates juhtis USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein Vene luure huvides maailma suurimat mõjutusoperatsiooni (inglise keeles honeytrap), kui ta hankis maailma mõjukatele meestele prostituute, kelle abil sai hiljem kompromiteeritud mehi survestada.

Vanglas surnud seksuaalkurjategijaga seonduva kolme miljoni uue dokumendi avalikustamine sel nädalal annab alust kõrgemate julgeolekuametnike väidetele, et Epstein töötas Moskva ja võimalik, et ka Iisraeli nimel, kui ta vahendas kaaslaseid maailma võimsaimatele meestele, kirjutas Briti leht Daily Mail.

Nii sisaldavad reedel avalikustatud toimikud 1056 dokumenti, kus esineb Venemaa presidendi Vladimir Putini nimi ja 9629 dokumenti, mis viitavad Moskvale. Epsteinile näib olevat võimaldatud kohtumine Putiniga, isegi pärast seda, kui ta oli 2008. aastal alaealise vastase sekusaalkuriteo eest juba süüdi mõistetud, märkis leht.

Allikate sõnul võib see selgitada, miks Epstein näis nautivat ülirikast elu, mis oli vastuolus tema finantsisti karjääriga, kuigi puuduvad dokumentaalsed tõendid, mis seoksid Putinit ja Vene luuret otseselt Epsteini ebaseadusliku tegevusega.

Kuid allikad väidavad ka, et kuigi USA julgeolekuteenistused jälgisid Epsteini Venemaa sidemeid aastaid, jäid nende Ühendkuningriigi analoogid kõhklevaks Epsteini seose tõttu Briti praeguse kuninga venna, Andrew Mountbatten-Windsoriga.

Reedel avalikustatud materjalid sisaldavad ka dokumenti, mis kinnitab The Daily Maili oktoobris avaldatud infot, et Epstein pakkus Andrew'le veel 2010. aasta augustis – kaks aastat pärast Epsteini süüdimõistmist – tutvumist 26-aastase vene kaunitariga.

Ameerika luureeksperdid usuvad, et Epstein kaasati spionaažimaailma äritehingute kaudu häbistatud meediamagnaadi Robert Maxwelliga, kes – nagu Epstein – suri segastel asjaoludel. Maxwelli surnukeha leiti 1991. aastal Atlandi ookeanilt, kus ta ilmselt oli oma jahilt üle parda kukkunud. Epstein leiti 2019. aastal vanglas oma kongis pooduna, kuid sugulased usuvad, et ta mõrvati tema vaigistamiseks.

Maxwelli tütar Ghislaine kannab 20-aastast vanglakaristust laste seksuaalkaubanduse ja muude kuritegude eest, mis ta pani toime koos Epsteiniga, kellega ta olevat kohtunud vahetult pärast isa surma.

Julgeolekuallikate sõnul oli Robert Maxwell Moskva mõjuagent juba alates 1970. aastatest, kui ta töötas Iisraeli luureteenistuse Mossadi osalusel Nõukogude juutide riigist väljaaitamise ning Iisraeli elama asumise nimel.

Vastutasuks selle eest, väidavad luureallikad, pesi Maxwell Epsteini abiga läänes Venemaa raha. Nad arvavad ka, et finantsisti tutvustas Maxwellile ja KGB-le naftamagnaat, kes oli samuti Vene luureteenistuse palgal. Samas on Robert Maxwelli äritehingute uurimised paljastanud tema seoseid mitte ainult KGB ja Mossadiga, vaid ka Briti välisluure MI6-ga, märkis Daily Mail.

USA julgeolekuametnikud usuvad ka, et Epsteinil olid pikaajalised sidemed Venemaa organiseeritud kuritegevusega, kes võisid teda šantažeerida. See võib selgitada, kui kergesti Epstein näis suutvat tuua Venemaalt Ameerika Ühendriikidesse tüdrukuid, keda ta oma tuttavatest ülikutele pakkus.

Leht tsiteeris üht luureallikat: "[prints] Andrew, Bill Gates (kes väidetavalt oli nakatunud suhtest ühe vene prostituudiga suguhaigusesse – toim.), Donald Trump, Bill Clinton ja kõik teised on toodud kompromiteerivasse olukorda [Epsteinile kuuluval] saarel, mis on täis tehnoloogiat. See on maailma suurim meelõksu (honeytrap) operatsioon."

"Ameeriklased on sellega aastaid tegelenud, aga meie seltskond on tundunud selle suhtes veidi kõhklevam, arvatavasti kuningliku perekonna sidemete tõttu," märkis Briti luurekogukonna anonüümne liige lehele.

Daily Mail rõhutab samas, et kõik Epsteini toimikutes nimetatud kõrged tegelased eitavad igasugust süütegu.

Eptseini seosed Putiniga

Jahmatavas e-kirjas, mis saadeti Epsteinile 11. septembril 2011, arutab tundmatu isik võimalikku kohtumist Putiniga tema eelseisva Venemaa-reisi ajal. Isik ütleb Epsteinile: "Rääkisin Igoriga. Ta ütles, et kui sa viimati Palm Beachis olid, ütlesid sa talle, et sul on Putiniga kohtumine 16. septembril ja et ta võib broneerida pileti Venemaale, et jõuda kohale paar päeva enne sind."

Paistab, et Epsteinil oli 2014. aastal Putiniga veel üks kohtumine planeeritud. Epsteinile saadetud e-kirjas teatab Jaapani ettevõtja Joi Ito pedofiilile, et teine ​​USA miljardär nimega Reid Hoffman, veebisaidi LinkedIn kaasasutaja, ei saanud liituda. "Tere, Jeffrey," kirjutab Ito. "Ma ei suutnud Reidi veenda oma ajakava muutma, et ta koos teiega Putiniga kohtuma läheks." Pole selge, kas see kohtumine toimus.

Ito saadetud hilisemas e-kirjas vihjati, et see tühistati pärast seda, kui Venemaa käsilasväed tulistasid 17. juulil 2014 Ida-Ukraina kohal alla Malaysia Airlinesi reisilennuki, tappes 298 inimest. Kolm päeva hiljem Epsteinile kirjutades ütles Ito: "Pärast lennuõnnetust on see halb mõte."

Ja ühes teises, 2010. aasta novembris saadetud e-kirjas küsib Epstein ühelt isikult, kas ta vajab Venemaa viisat, lisades: "Mul on Putini sõber, kas peaksin temalt küsima?"

Teistes sõnumites selgus, et Epstein väitis, et ta võiks anda Kremlile väärtuslikku teavet Donald Trumpi kohta enne tema ja Putini tippkohtumist Helsingis 2018. aasta juulis.

Epstein olevat saatnud sõnumi Euroopa Nõukogu toonasele peasekretärile Thorbjorn Jaglandile, vihjates, et ta võiks edastada Putinile sõnumi selle kohta, kuidas USA presidendiga suhelda. Äsja avaldatud toimikutest selgus, et ka endine Norra peaminister Jagland oli Epsteiniga seotud.

Ühes 2018. aasta juunis toimunud infovahetuses olevat Epstein vihjanud, et Venemaa suursaadik ÜRO-s Vitali Tšurkin hakanud Trumpi pärast vestlust Epsteiniga mõistma. Ta andis nõu, et Jagland võiks soovitada Putinile, et too suunaks Venemaa välisministri Sergei Lavrov temaga ühendust võtma, et vajalikku teavet saada. Epstein ütles Jaglandile, et Trump "peab midagi näitama, et midagi saada". Jagland vastas, et kohtub Lavrovi assistendiga järgmisel esmaspäeval ja edastab sõnumi.

Varem olevat Epstein saatnud sõnumi ka Trumpi liitlasele Steve Bannonile, milles teatas, et Jagland kohtub Putini ja Lavroviga ning ööbib seejärel tema juures Pariisis asuvas häärberis.

Erakordsed vestlused leidsid aset enne Trumpi ja Putini tippkohtumist Helsingi 2018. aasta juulis, mille järel Trump teatas, et usub Putini kinnitusi ja ei arva, et Venemaa sekkus 2016. aasta presidendivalimistesse (milles Trump edestas demokraatide kandidaati Hillary Clintonit – toim.).

Teine äsja avaldatud dokument näitab, et USA Föderaalset Juurdlusbürood (FBI) hoiatati, et Epsteini peetakse Mossadi spiooniks.

FBI ülemuste aruanne tõi esile, kuidas üks allikas ütles agentuurile: "Epstein oli Iisraeli endise peaministri Ehud Barakiga lähedane ja tema käe all spiooniks koolitatud." 2013. aasta juunis saatis Epstein Barakile e-kirja, milles ütles: "Putin tõstab suvel oma töötajaid ümber, tuues enda lähedale ainult väga usaldusväärseid inimesi... lisateavet saab telefoni teel või näost näkku."

Agentuuri nimetu allikas tõi esile ka selle, kuidas Epstein oli seotud Putini noorteorganisatsiooni Naši endise juhi Maša Drokovaga, praegu San Franciscos elava ärinaisega, kes oli kunagi tulihingeliselt Putinit toetav teismeline – ja mängis dokumentaalfilmis, kus ta suudles Vene liidrit.

Allikas jõudis järeldusele, et Drokova ettevõte Day One Ventures tegeles Silicon Valleys tehnoloogia varastamisega. Samuti kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas FBI spiooni vestlus Drokovaga kaldus Epsteini teemale.

"CHS (FBI agent – toim) ja Drokova vestlesid, kuid Drokova ei rääkinud üldse tehnoloogiast; selle asemel vaatas ta CHS-i ja ütles: "Sa tundsid Epsteini, eks ole." Ta lisas, et Epstein oli imeline mees ja on "kohutavalt kahju, mida temaga tehti".

2021. aastal väitis uuriv ajakirjanik Craig Unger oma raamatus, et enne presidendiks saamist lõi Trump sidemed Putini leeriga Epsteini kaudu, kellega tal oli 15-aastat väldanud sõprussuhe.

Raamatus "American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump" väitis Unger ka, et Epstein lootis paljude väärkoheldud tüdrukute hankimisel Vene sutenööridele. Unger usub, et Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus FSB – KGB mantlipärija – võis saada väljapressimismaterjali paljudest videotest, mida Epstein väidetavalt salvestas oma kuulsatest sõpradest koos kupeldatud tüdrukutega.