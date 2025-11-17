X!

Toorid lubasid toetada leiboristide varjupaigasüsteemi reformi

Välismaa
Suurbritannia siseminister Shabana Mahmood jäi parteikaaslaste kriitika alla
Suurbritannia siseminister Shabana Mahmood jäi parteikaaslaste kriitika alla Autor/allikas: SCANPIX/PA/James Manning
Välismaa

Leiboristide valitsus kavatseb võtta eeskuju Taani rangest varjupaigasüsteemist ning kavatseb selle raames piirata pagulastele pakutavat kaitset. Kavandatav reform tekitab leiboristide seas erimeelsusi, kuid tooride juht Kemi Badenoch lubas Briti valitsuse plaani toetada.

Suurbritannia siseminister Shabana Mahmood peaks esmaspäeval parlamendis tutvustama ettepanekuid, mis näevad ette varjupaigapoliitika karmistamist.

Ministeerium on teatanud, et kavatseb pikendada varjupaiga saanud põgenike ooteaega alalise elamisloa taotlemiseks 20 aastani. Praegu saavad nad seda teha viie aasta möödudes. 

Pagulasstaatuse kestust kavatsetakse lühendada 30 kuule. Seda kaitset hakatakse regulaarselt üle vaatama ja põgenikud on sunnitud naasma oma kodumaale, kui see turvaliseks tunnistatakse. Samuti kavatsetakse lõpetada varjupaigataotlejate automaatsed toetused. Lisaks peavad varjupaigataotlejad oma ülalpidamiseks maha müüma oma ehted ja muu vara.

Viimaseid siseministeeriumi ettepanekuid nimetatakse kaasaja suurimaks Briti varjupaigapoliitika reformiks. Mahmoodi pakutavad lahendused aga tekitavad leiboristide ridades tõsiseid erimeelsusi. 

Mitmed leiboristide saadikud on juba meedia kaudu avaldanud vastuseisu kavandatavale reformile. Näiteks Kenti piirkonna esindaja Tony Vaughan hoiatas esmaspäeval, et kavandatav reform ei aita ühiskonda. 

Yorki piirkonna esindaja Rachael Maskell ütles, et tema ja paljud kolleegid on reformi pärast tõsiselt mures. Leiboristist parlamendisaadik Stella Creasy hoiatas, et pagulaste seadmine 20 aastaks ebakindlasse olukorda on nii moraalselt kui ka majanduslikult kahjulik plaan. 

"Kui tahame paate peatada, peame lõpetama probleemi selle osa, mis toob pagulasi. Kui te ei suuda oma staatust stabiliseerida, on teil alati raskusi töökoha, pangakonto saamisega. Seetõttu on tõenäolisem, et jääte sõltuvaks riiklikust või vabatahtlikust toetusest," kirjutas Creasy ajalehes The Guardian. 

Leiboristist parlamendisaadik Simon Opher hoiatas aga, et kavandatavad meetmed võivad kujutada endast parempopulistide poliitika matkimist. Üks parlamendiliige ütles veel, et Mahmood võitleb parempopulistide häälte pärast.

Samal ajal, kui võimuparteis valitsevad erimeelsused, teatas tooride juht Kemi Badenoch, et kavatseb valitsust toetada. Tema sõnul on valitsuse plaan samm õiges suunas. 

"Me näeme, et nende alamkoja lihtliikmetele see ei meeldi, seega olen pakkunud, et toetame valitsust õiges suunas liikumisel," teatas Badenoch.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, The Guardian, The Telegraph

