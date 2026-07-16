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Briti tõenäoline järgmine peaminister ei välista maksutõuse

Välismaa
Andy Burnham
Andy Burnham Autor/allikas: SCANPIX/PA
Välismaa

Andy Burnhamist saab suure tõenäosusega Suurbritannia järgmine peaminister ning ta ütles endisele jalgpallurile ja teleajakirjanikule Gary Linekerile antud intervjuus, et peab riigirahanduse tasakaalu viimiseks tegema raskeid otsuseid ning kaalub maksude tõstmist.

Burnham keeldus välistamast varamaksu kehtestamist. Samas Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) hoiatas, et Suurbritannia maksukoormus on juba praegu liiga kõrgel tasemel. 

Samal ajal kasvab Suurbritannias mure tööhõive ja majanduskasvu pärast. Jaemüüjad on hoiatanud, et võivad lisakulude tõttu tõsistesse raskustesse sattuda. Kulud tulenevad kõrgematest sotsiaalkindlustusmaksetest ja inflatsioonist kiiremini kasvanud miinimumpalgast.

Leiborist Burnham ütles, et vajab riigi rahanduse olukorra põhjalikumaks hindamiseks veel aega. Küsimusele varamaksu võimalikkuse kohta vastas tulevane peaminister: "Ma ei kavatse praegu midagi välistada." 

"Usun, et vajame suuremat õiglustunnet ning inimestel peab olema tunne, et asju aetakse õigel ja õiglasel viisil. Otsused tuleb teha õigel ajal ja need saavad olema rasked. Ma ei kavatse selle eest kõrvale põigelda. Peame tegema kõvasti tööd, et suudaksime oma kulud katta," rääkis Burnham. 

Burnham on lubanud järgida leiboristide maksualaseid valimislubadusi, sealhulgas mitte tõsta käibemaksu ega tulumaksu. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et tema viimane avaldus viitab sellele, et ta kavatseb leida muid viise eraisikute maksukoormuse tõstmiseks.

Opositsioon asus juba Burnhami kritiseerima ning tooride juht Kemi Badenoch teatas, et ta pole veel isegi peaminister, aga räägib juba maksude tõstmisest. 

OECD teatas kolmapäeval, et korduvad maksutõusud ja praeguse rahandusministri 25 miljardi naela suurune tööjõumaks kergitavad riigis elukallidust. OECD märkis, et Suurbritannia rekordiline maksukoormus tähendab, et uus peaminister peab riigieelarve tasakaalustamiseks keskenduma kulude kärpimisele ning hoiatas edasiste maksutõusude eest, mis tabaksid majapidamisi ja ettevõtteid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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