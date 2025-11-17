X!

Omavalitsused ja soojatootjad pole rahul konkurentsiameti ettepanekuga

Soojatorud. Foto on illustreeriv.
Soojatorud. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Konkurentsiamet soovib anda kohalikele omavalitsustele õiguse kontrollida kaugkütteettevõtete investeeringuid. Nii soojaettevõtete kui ka omavalitsuste hinnangul pole aga kohalikel omavalitsustel pädevust eraettevõtte investeeringuid hinnata.

Konkurentsiameti ettepaneku järgi ei arvestataks soojaettevõtte investeeringut soojuse piirhinna kujundamisel, kui sel pole kohaliku omavalitsuse heakskiitu. See tähendab, et sellise süsteemi kehtestamisel peaksid kohalikud omavalitsused hakkama hindama soojatootjate investeeringute mõistlikkust.

"Üks asi on see, et soojaettevõtja ei täida arenduskohustust ja näiteks jätab trassid soojustamata või ka mingid muud investeeringud tegemata. /.../ Ja teine pool, mida me ka oleme kahjuks näinud, on see, kus arenduskohustus on justkui täidetud, aga on täidetud viisil, mis tekitab küsimuse, et kas seda arenduskohustust oleks saanud täita ka efektiivsemalt. Tarbija vaatest kokkuhoidlikumalt," lausus konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Omavalitsustel oleks investeeringute hindamiseks vaja paremaid lähteandmeid, mida neil praegu ei ole.

"Kui meile esitatakse korralik analüüs, kus on välja toodud, milline on investeeringu mõju edasisele hinnakujundusele soojahinna osas. Ma usun, et selles osas me suudame majas sees pädevuse tekitada, nii et osatakse hinnata seda analüüsi. Aga kui antakse lihtsalt lakooniliselt investeeringu maksumus, siis sellist kompetentsi meil majas kindlasti ei ole, et me suudaksime soojatootja pilguga hakata seda lahti mõtestama, kuidas investeeringu kulu mõjutab ka tuleviku hinda," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Linnade ja valdade liit ütles, et eraettevõtete investeeringute hindamine ei ole kohaliku omavalitsuse pädevuses ning see käiks väiksematele omavalitsustele üle jõu.

"Tänases kontekstis kohalikud omavalitsused ei ole valmis sellisel määral kohustusi oma õlgadele võtma. Ja siin on mitmed põhjused. Pädevuse põhjused, õiguslikud alused ja ka kindlasti ressurss, millega neid kulusid katta kohalikele omavalitsustele," ütles linnade ja valdade liidu nõunik Kalle Toomet.

"Ma arvan, et see ettepanek on nii absurdne, et seda ettepanekut tegelikult ei tule ja ei rakendata. Kohalik omavalitsus ei ole võimeline neid heakskiite andma. Ja ma arvan, et kaugkütteettevõttes ja energiaettevõtetes on kõige parem oskusteave ja nägemus, kuidas konkreetseid investeeringuid teha. Seda, et me iga torujupi väljavahetamiseks peaks küsima kohalikult omavalitsuselt, see lihtsalt ei ole reaalne," lausus Gren Eesti äride juht Margo Külaots.

Toimetaja: Marko Tooming

