Pensionireformi küsimus lõhestab Saksa CDU-d

Saksa kantsler Friedrich Merz
Saksa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Paremtsentristlike Kristlike Demokraatide (CDU) liider ja Saksa kantsler Friedrich Merz seisab silmitsi mässuga omaenda parteis, kuna erakonna noortetiib pole rahul valitsuse kavandatava pensionireformiga. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et erimeelsused CDU-s panevad Saksa hapra võimuliidu surve alla.

CDU 18 noort parlamendisaadikut ähvardavad tagasi lükata valitsuse esitatud pensionireformi eelnõu. Nad leiavad, et leppes välja pakutud eelised pole jätkusuutlikud ega õigustatud noorema põlvkonna jaoks, vahendas Politico.

CDU ja vasaktsentristliku Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) võimuliidul on parlamendis vaid 12-kohaline enamus. Seetõttu peab Merz võtma viimast kriitikat tõsiselt. 

Möödunud nädalavahetusel lükkas samas Merz tagasi noorte konservatiivide kriitika, et kavandatavad pensionihüvitised on liiga helded. Merzile esitati terve rida karme küsimusi ning paljud leidsid, et rahandusminister Lars Klingbeil (SPD) ei võta nende kriitikat piisavalt tõsiselt.

Võimuliidu liidrid lootsid pensionireformi vastu võtta detsembri alguses. See peaks olema osa seaduseelnõude paketist, mis peaks parandama Saksa majanduse konkurentsivõimet. CDU noortetiiva vastuseisu tõttu võib hääletus aga edasi lükkuda.

Merzi koalitsioonipartner SPD on samas juba teatanud, et ei soovi kavandatavat reformi üle vaadata. "Lubage mul öelda, seda seadust ei muudeta. Me võtame selle Bundestagis vastu," ütles Klingbeil. 

Pensionireformi küsimus on samas Saksamaa jaoks pakiline teema. Saksamaa rahvastik vananeb, üha rohkem inimesi läheb pensionile ja üha vähem inimesi siseneb tööturule. Pensionid on Saksamaa valitsussektori suurim kuluartikkel

Valitsus tahab samas stabiliseerida pensionihüvitised pärast 2031. aastat. Noored konservatiivid leiavad, et see samm läheb kaugemale koalitsiooni esialgsest kokkuleppest ning tähendaks 2040. aastaks 115 miljardi euro ulatuses lisakulusid.

Mitmed CDU liikmed, sealhulgas pereministeeriumi juht Karin Prien leiab, et hääletus tuleks edasi lükata. See võimaldaks vältida avalikku tüli, mis võiks potentsiaalselt viia koalitsiooni lagunemiseni. 

"On oluline, et parlamendis leitakse laiale enamusele õiglased lahendused," ütles Prien Saksa väljaandele Handelsblatt. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

