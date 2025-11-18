X!

Jaapan ähvardas sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwani ründama

Jaapani peaminister Sanae Takaichi
Jaapani peaminister Sanae Takaichi Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Kazuhiro Nogi
Jaapani ja Hiina suhted on üha pingelisemad, kuna Jaapani peaminister ähvardas sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwani ründama. Hiina soovitas oma kodanikel Jaapanisse mitte reisida ja nõuab, et Jaapan võtaks oma sõnad tagasi.

Jaapani ja Hiina tüli lahvatas pärast seda, kui Jaapani peaminister Sanae Takaichi teatas, et Jaapan on valmis sõjaliselt sekkuma kui Hiina peaks Taiwanit ründama.

Hiina kõrge diplomaat tegi seepeale postituse, mida võis tõlgendada kui ähvardust Jaapani peaministri pea maha raiuda. Mõlemad riigid kutsusid vastastikku välja suursaadiku. Hiina soovitas oma kodanikel mitte reisida Jaapanisse ja kutsus üles järele mõtlema, kas on ikka vaja Jaapanisse õppima minna.

"Usun, et see teadaanne, mis näib piiravat kahe riigi vahelist inimeste vahetust, sealhulgas välismaal õppimist ja turismi, on vastuolus riigijuhtide kinnitatud strateegiliste ja vastastikku kasulike suhete edendamisega ning konstruktiivsete ja stabiilsete suhete loomisega," sõnas Jaapani riigikantselei direktor Minoru Kihara.

Kahe riigi vaheliste pingete suurenemine on kaasa toonud aktsiahindade languse Jaapani tursimisektoris ja sellega seotud valdkondades. Ka Hiina reisiportaalide ja lennuettevõtete aktsiad on kannatada saanud. Täna sõitis Jaapani esindaja Pekingisse, et suhteid siluda ja kinnitada, et Jaapan ei ole loobunud oma "ühe-hiina poliitikast". Hiina esitas Jaapanile peaministri sõnade peale tugeva protesti.

"Jaapani peaministri Sanae Takaichi ekslikud märkused Taiwani kohta on Hiina rahva tundeid tõsiselt riivanud ning halvendanud oluliselt õhkkonda Hiina ja Jaapani inimeste suhtlemiseks. Jaapan peaks järgima nelja Hiina-Jaapani
poliitilise leppe vaimu, parandama viivitamatult oma valesid väljendeid ning
hoiduma Hiina-Jaapani suhete edasisest kahjustamisest," lausus Hiina välisministeeriumi kõneisik Mao Ning.

Jaapani uus peaminister Takaichi on teinud mõne amitsoldud nädala jooksul ettepaneku sõjalise eelarve oluliseks suurendamiseks ja relvaekspordi-keeldude leevendamiseks. Jaapani Hosei ülikooli professor märkis Hiina kesktelevisioonile antud intervjuus, et praeguse administratsiooni retoorika on ohtlik ja süvendab pingeid kogu piirkonnas.

"Ida-Aasia riigid võivad neid samme tunnetada kui Jaapani muutumist uueks destabiliseeriv teguriks selles piirkonnas. Naaberriikides on juba tekkinud kahtlused ja suurenenud valvsus Jaapani suundumuste asjus. Jaapani valitsus peab neid probleeme tõsiselt ja selgelt tunnistama," ütles Jaapani Hosei ülikooli professor Hiroshi Shiratori.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

