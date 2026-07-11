Jaapan katsetas edukalt korduvkasutatavat raketti

Jaapani kosmoseagentuur teatas laupäeval, et viis edukalt lõpule oma korduvkasutatava raketi prototüübi esimese stardi- ja maandumiskatse, mis on samm edasi kulude vähendamise tehnoloogias, kus domineerib tehnoloogiamiljardäri Elon Muski ettevõte SpaceX.

Prototüüp, mis startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri (JAXA) katsepolügoonilt Akita prefektuuris Noshiros, tõusis umbes 10 meetri (33 jala) kõrgusele ja seejärel maandus.

JAXA teatel kestis lend umbes 40 sekundit.

"Tunneme, et oleme sellesse panustanud palju aega ja vaeva, ning nüüd, kui prototüüp on probleemideta startinud ja maandunud, pean ütlema, et tunnen suurt kergendust," ütles ajakirjanikele lennu eest vastutanud JAXA esindaja Takashi Ito.

Tema sõnul analüüsib agentuur andmeid, et katse edukust täielikult kinnitada, kuid ta on kindel, et saadi väga kasulikke andmeid.

Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, mille osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris ära või jäävad kosmoserämpsuna orbiidile. Kõige kallimaks osaks peetakse esimest raketi astet.

Osaliselt korduvkasutatavate rakettide kasutuselevõtt vähendaks aga stardikulusid märkimisväärselt.

SpaceX on oma korduvkasutatavat raketti Falcon 9 kasutanud alates 2017. aastast.

Hiina saavutas reedel aga oma esimese korduvkasutatava raketi eduka maandumise – see on läbimurre, mis võib ohustada USA domineerimist selles valdkonnas.

Eelmise aasta juunis sai Honda tütarettevõttest esimene Jaapani ettevõte, mis edukalt korduvkasutatava raketi lennutas ja maandas.

Jaapan püüab kiiresti suurendada oma raketitööstuse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Nende esindusrakett H3 startis edukalt juunis, mitu kuud pärast seda, kui eelmine missioon satelliidi orbiidile viimiseks ebaõnnestus.