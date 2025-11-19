X!

Tööandjad valitsusele: loobugem kliimaseadusest

Tuulepark. Foto on illustratiivne.
Tuulepark. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti suuremaid tööandjaid esindava Eesti tööandjate keskliidu volikogu otsustas, et ei toeta kliimaseaduse edasist menetlemist praegusel kujul ja soovitab valitsusel seadusest loobuda.

"Ettevõtjad toetavad kestlikku tegutsemist ning kliimaseadus peaks kaitsma ka investeerimis- ja ettevõtluskliimat. Seda praegune kliimaseadus ja selle loomine kahjuks ei paku ja oleme lihtsalt aega kaotanud," teatas tööandjate keskliidu kestliku ettevõtluse valdkonnajuht Kati Rostfeldt.  

Nimelt rõhutasid ettevõtjad juba aasta tagasi, et enne seaduse vastuvõtmist peavad olema valmis mõjuanalüüsid, rakendusmeetmed ja teekaardid seatud eesmärkide täitmiseks. Neid ei ole valminud. "Ainult siis tekib vajalik selgus ja kindlus, kuidas aitab kliimaeesmärkide täitmine suurendada majanduse konkurentsivõimet," märkis Rostfeldt.

Kliimaministeeriumi esindajad kinnitasid teisipäeval tööandjate keskliidu kestlikkuse töörühma kohtumisel, et eelnõu plaanitakse parlamendile menetlemiseks saata hiljemalt 2026. aasta veebruaris. See on viimane võimalik aeg, et riigikogu praegune koosseis jõuaks kliimaseaduse ära menetleda.

"Kuna viimase aasta jooksul ei ole puuduvaid ja kriitiliselt tähtsaid materjale sündinud ega ettevõtjatega jagatud, siis ei pea ettevõtjad kvaliteetsete teekaartide loomist nii lühikese aja jooksul realistlikuks. Kliimaseaduse kiirustades jõustamist ilma kooskõlastatud teekaartideta ettevõtjad aga ei toeta," teatas keskliit. 

"Kuna puudub selgust ja kindlust andev seaduse elluviimise plaan, siis teeb keskliidu volikogu valitsusele ettepaneku praegu sellisel kujul kliimaseadusest loobuda," märkis liit.  

Volikogu on keskliidu esindajatest koosnev 30-liikmeline organ, mis täidab põhikirjas sätestatud ulatuses liidu kõrgeima juhtorgani ehk üldkoosoleku ülesandeid. 

Tööandjate keskliit ühendab endas peamisi majandusharuliite ja paljusid Eesti suurettevõtteid. Kokku esindab liit otse ja läbi haruliitude rohkem kui 2000 Eesti ettevõtet, mis on omakorda tööandjaks 250 000 töötajale. Liit on apoliitiline mitteriiklik organisatsioon. 

Toimetaja: Valner Väino

