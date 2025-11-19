X!

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/AP/Sarah Meyssonnier
Ukraina on saanud Ühendriikidelt uue rahuettepaneku, mis nõuab kuuldavasti Kiievilt Venemaa kontrolli all oleva territooriumi loovutamist ja oma armee suuruse vähendamist enam kui poole võrra, teatas ettepanekuga kursis olev kõrge ametnik kolmapäeval uudisteagentuurile AFP.

"Kava näeb ette Krimmi ja teiste venelaste poolt hõivatud piirkondade tunnustamist ning armee vähendamist 400 000 sõjaväelaseni," ütles anonüümsust soovinud allikas agentuurile AFP.

Sama informatsiooni edastasid ka väljaanne Financial Times ja uudisteagentuur Reuters.

Ühendriikide Ukraina rahuplaani kohaselt peaks Ukraina loovutama ülejäänud tema kontrolli all oleva Ida-Donbassi ala. Sellest rääkisid Financial Timesile kolm asjaga kursis olevat inimest. Ka uudisteagentuur Reuters teatas, et rahuplaani kohaselt peaks Ukraina loovutama territooriume.

Financial Timesi andmetel peaks Ukraina rahuplaani kohaselt lisaks vähendama oma relvajõudude suurust poole võrra. Ukraina pinnal ei lubataks enam viibida välisriikide sõjavägedel ning Ukraina ei saaks läänelt enam kaugmaarelvi. Samuti tuleks Ukrainas tunnistada vene keel üheks ametlikuks keeleks ja anda Vene Õigeusu kirikule ametlik staatus.

Väljaande The Sun andmetel on Valge Maja kõrgemad ametnikud öelnud, et ootavad Gaza rahuplaani stiilis lepingu saatmist Kiievisse, mis võidakse vastu võtta juba sel nädalal.

USA sõjaväeametnikud esitlevad neljapäeval Ukrainas rahuplaani president Volodõmõr Zelenskile.

Arvatakse, et 28-punktiline plaan on inspireeritud 20-punktilisest rahuplaanist, mida Trumpi administratsioon püüab Gazas rakendada.

Venemaa saadik Kirill Dmitriev avalikustas, et ettepanek põhineb põhimõtetel, milles Donald Trump ja Vladimir Putin leppisid kokku augustis Alaskal toimunud kohtumisel.

28-punktilise plaani täpne sisu on endiselt ebaselge.

Väljaande Axiose informatsiooni kohaselt jaguneb plaan neljaks osaks: rahu Ukrainas, julgeolekutagatised, julgeolek Euroopas ning USA ja Venemaa tulevased suhted.

USA allika sõnul on plaani koostamist juhtinud USA erisaadik Steve Witkoff, kes on arutanud seda Venemaa esindajaga, kelleks meediakanali andmetel oli riikliku investeerimisfondi juht Kirill Dmitrijeviga.

Dmitrijev kinnitas Axiosile, et kohtus Witkoffi ja tema meeskonnaga oktoobri lõpus Ühendriikides.

Dmitrijevi andmetel tutvustab USA praegu plaani Ukrainale ja Euroopa riikidele. USA ametiisik kinnitas Axiosile, et Valge Maja on hakanud uuest plaanist rääkima Euroopa ja Ukraina ametnikele.

USA allika informatsiooni kohaselt usub Valge Maja, et on võimalik saada Ukraina ja Euroopa toetus.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kutsus kolmapäeval Venemaad ja Ukrainat üles naasma läbirääkimistelaua taha.

Erdogan kommenteeris teemat ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga pärast presidentide kohtumist. Erdogani sõnul rõhutati kohtumisel Zelenskiga vajadust jätkata Istanbulis peetud läbirääkimisi.

Istanbulis on käesoleval aastal toimunud kolm läbirääkimistevooru Venemaa ja Ukraina vahel, kuid need pole toonud kaasa suurt midagi peale kokkuleppe vangide vahetuse osas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP, STT, BNS, Reuters, Financial Times, The Sun

Meedia: USA uus rahuettepanek nõuab Ukrainalt maade loovutamist

