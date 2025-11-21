X!

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut

Rindelinn Pokrovsk
Rindelinn Pokrovsk
Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 161 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedell, 21. novembril kell 5.50:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut;

- Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni;

- FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka mujal idarindel.

Pokrovski suunas peeti 56 lahingut, Lõmani kandis toimus 10 lahingut. Vene väed üritavad vallutada ka Kostjantõnivka linna, kus toimus 23 lahingut. Zaporižžja oblastis asuvas Huljaipole suunal toimus 10 lahingut. Oleksandrivske suunal toimus 16 lahingut. 

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Slovjanski suunas Ukraina üksusi 13 korral. Kramatorski suunas tegi vaenlane kuus rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. 

Mujal oli rünnakuid vähem.

Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni

Lääne-Ukraina linna Ternopili tabanud Venemaa raketi- ja droonirünnakus hukkunute arv kerkis 28 inimeseni, nende seas on ka kolm last, teatasid Ukraina võimud. 

FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks

Ukraina on tugeva surve all, et võtta kiiresti vastu sõja lõpetamise rahuplaan, mille Trumpi administratsioon töötas välja koostöös Venemaaga, teatas neljapäeval väljaanne Financial Times viidates allikatena Ukraina ametnikele.

Ajakirjanike vestluspartnerid võrdlesid USA lähenemist survega, mida avaldati Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile haruldaste mineraalide lepete raames.

Nimetuks jäänud Ukraina ametnike sõnul töötab Valge Maja agressiivse ajakava alusel, et viimistleda sõja lõpetamise ettepanek aasta lõpuks.

Märgitakse, et Ühendriikides nõutakse, et Zelenski nõustuks rahuleppega "enne tänupühi", mis tähendab 27. novembriks. Juba kuu lõpus tahab USA esitada leppe Moskvale ja viia kogu protsessi lõpule detsembri alguseks.

FT kirjutab, et Trumpi heaks kiidetud 28-punktiline rahuplaan, mille töötasid välja Ameerika ja Venemaa läbirääkijad, näeb ette Kiievi märkimisväärseid järeleandmisi. Ja need ületavad selgelt Ukraina punaseid jooni.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

