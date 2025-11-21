Isamaa: meile esitatakse kahtlustus seoses väidetava rahastamisega

"Isamaa erakond on saanud kutse keskkriminaalpolitseisse järgmiseks teisipäevaks. Meile saadetud kutse kohaselt esitatakse erakonnale kahtlustus seoses väidetava rahastamisega," teatas Metsoja Isamaa saadetud pressiteates.

"Isamaa erakonna majapidamine on korras. Kõik meie rahaasjad on korraldatud vastavalt seaduse nõuetele ja läbipaistvalt. Tahame selles asjas selgust. Kui oleme saanud kätte kahtlustuse teksti, informeerime sellest avalikkust," lausus Metsoja.

