Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

Erakond Isamaa sai teisipäevaks kutse keskkriminaalpolitseisse, kus erakonnale esitatakse kahtlustus väidetava rahastamise tõttu ning see puudutab arvatavalt erakonna liiget ja suurrahastajat Parvel Pruunsilda. Pruunsild ütles intervjuus ERR-ile, et kaitsepolitsei ja prokuratuur üritavad meeleheitlikult leida tema vastu kompromiteerivaid materjale ning vajadusel algatatakse veel uusi kriminaalasju.

Aprillis lekitati Delfile, et prokuratuur valmistab ette kahtlustuse esitamist erakonnale Isamaa ja see puudutab erakonna rahaasju, kuid rohkemat me ei tea ka praegu, novembrikuus. Ilmselt on tegemist MTÜ Isamaalised rahastamisega ja raha andjaks on ilmselt olnud Parvel Pruunsild. MTÜ eesmärk oli Parempoolsete ideede väljatõrjumine erakonnast Isamaa. Olete käinud prokuratuuris sellel teemal vestlemas?

Ma pole sellel teemal kunagi vestlemas käinud. Kõik need asjad on pärit hoopis sellest nii-öelda ERM-i kohtuasjast. Seal oli üks kurikuulus kaust number neli (mis sisaldas MTÜ Isamaalised materjale – toim), mille kohta minu advokaat ütles, et see on täiesti asjassepuutumatu, aga me saime ise väga hästi aru, et see ongi päris asi.

Kogu see ERM-i maja teema oli tegelikult kattevari jälitustegevuseks, minu asjade kättesaamiseks ja info kogumiseks. Neil ei olegi olnud vaja minuga vestelda, sest neil on kogu informatsioon kogu aeg olemas olnud.

Olete kokku arvutanud, mitme tuhande euroga te seda mittetulundusühingut toetasite?

Ei ole. Küll aga on seda ilmselgelt teinud Lavly Perling* (endine riigi peaprokurör Perling kandideeris 2021. aastal Isamaa esimehe kohale, kuid jäi alla Helir-Valdor Seederile häältega 784 vs 367; hiljem visati ta koos mõttekaaslastega erakonnast välja ja ta asutas erakonna Parempoolsed – toim). Kui nad tegid Parempoolsete nimel kaebuse, et Isamaa asju tuleb uurida, oli ta loomulikult need summad välja arvutanud. Mina ei ole, aga need andmed on ju kapol ja prokuratuuril aastaid olemas olnud. Need on ju kõik ülekanded, mis on lihtsasti kontrollitavad.

Mingeid konkreetseid ülekandeid te ikkagi mäletate – vaevalt teilt paluti üle kanda paarsada eurot, pigem räägime ikkagi tuhandetest. Karistusseadustikus algab suures ulatuses keelatud annetus 40 000 eurost.

Kindlasti on need sellest suuremad summad, aga seal on lihtsalt üks probleem: seal ei ole mitte midagi ebaseaduslikku.

Kuidas see summade liigutamine käis? Tegite ülekande, need fikseeriti – mingit sularahaga otsemaksmist ja selliseid jamasid te ei korraldanud?

Kui ma tegin ülekande, siis ma toetasin MTÜ-d ja sellest jäävad ju kõik märgid maha. Kuna see oli aktiivne periood võitluses, kui Lavly Perling tahtis Isamaad üle võtta, siis oli vaja omalt poolt toimetada, et toetada neid inimesi ja seda struktuuri, kes sellele vastu seisab.

Kas erakonna liikmed teadsid erakonnasiseselt, kui suurtest summadest jutt käib? Millisest allikast Lavly Perling selle informatsiooni sai?

Kindlasti mitte. Aga Lavly Perling saab oma informatsiooni mujalt, sest tema on ilmselt üks Eesti kõige informeeritumaid inimesi. Tema teadis, nii nagu ta teadis Johanna-Maria Lehtmest tegevusest enne selle skandaali tekkimist. Perling on andnud kapole korraldusi, kuidas tuleb toimetada ja mida tuleb teha. Ta kohtub kõrgete kaitsepolitsei ametnikega, kuigi ta ei ole ammu enam peaprokurör. Ta vestles Lõuna kapo juhi Jaanus Kanniga minu kohtuasjast ehk ERM-i maja asjast, mida Kann ka kohtus tunnistas. Nii et ma arvan, et Lavly Perling on selles küsimuses väga informeeritud inimene.

Kust te teate, et ta on kohtunud kapo ametnikega?

Mul on informatsioon, et jaanuaris 2022 kohtus ta kõrgete kapo ametnikega. Siis oli Isamaa sisetüli just kuumaks minemas – ta oli sisevalimised kaotanud, aga nad tegid seal juba uusi trikke.

Te ei ole kaalunud Lavly Perlingut kohtusse anda? Te olete ju varem selliseid samme teiste inimeste suhtes astunud.

Mul ei ole ühtegi fakti. Mul on ainult kaudsed tõendid.

Miks üldse oli vaja teha mittetulundusühing? Oleks ju saanud toetada otse neid erakonna liikmeid, kes võitlesid Isamaas teile sobiva suunitluse pealejäämise nimel?

Ma ei mäleta, see oli kuidagi mingi Facebooki grupiga seotud. Igal juhul tegime tol hetkel kõik endast oleneva, et Perlingu ja Parempoolsete tulemist välistada.

Parvel Pruunsild Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Lekitamisest rääkides pole eriti usutav, et prokuratuur ise viskas need kahtlustused avalikkuse ette – sellel ei ole ju väga suurt mõtet. Pigem oli lekitajaks keegi mujalt. Mu näpp tahab väga näidata mõne poliitiku suunas, aga mu mõistus ütleb näpule, et see kõik on vaid puhas spekulatsioon. Sellest varjuheitmisest saavad võita ainult Isamaa poliitilised konkurendid alates EKRE-st ja lõpetades sotsiaaldemokraatidega. Samas on koalitsioonierakondade esindajatel ilmselt prokuratuuri tegemistest parem ülevaade…

Kindlasti on nii ja kindlasti olid nad ka informeeritud. Aga ma ei alahindaks ka võimalust vaadata kanalit, mille kaudu informatsioon välja tuli: üldiselt on Eestis muster, et seda tüüpi informatsioon liigub ainult läbi Delfi Grupi.

Aga nendega teeb koostööd ka ERR-is "Pealtnägija". Kui informatsioon tuleb läbi Delfi Grupi, siis neil tundub olevat selline otseside. Kuidas ja kes seda täpselt levitab, on iseküsimus, aga selliseid asju on Eesti Vabariigis olnud päris palju. Minul on see muster silma jäänud.

Ja uurimist viib läbi Taavi Pern?

Iseenesest hästi tore, arvestades, et Taavi Pern tegeles ilmselgesti ka selle ERM-i asjaga, kuigi ta väidetavalt ei ole tegelenud, aga ta jäi vahele. Ta unustas algdokumendist, millega ta apellatsiooni kirjutas, oma andmed kõrvaldada – jäi sellega vahele, et tegelikult tema oligi selle apellatsiooni tegija.

Ja siis ta teatab – kas see oli nüüd sügisel või millalgi –, avala naeratusega, et tema on nüüd ühinenud selle Isamaa nii-öelda ebasõbraliku rahastamise asjaga. See on ikka tõesti irooniline. Siis ta teatas veel, et tal on tugev siseveendumus selle asjaga edasi minna.

Aga Pern on ise mees, kes on korduvalt kohtus valetamisega vahele jäänud. Minu teada on ta ühe korra isegi ühest kohtuprotsessist kõrvaldatud. Ja mina peaksin nüüd kuulama sellise inimese siseveendumust? Sellised inimesed lähevad Ameerikas tegelikult kinni. See on päris räme tegelikult, kuidas see süsteem töötab.

Need materjalid on ilmselgelt pärit üliõpilaskorporatsioon Sakala majaostu kriminaalasjast – siin mingit kahtlust ei ole?

Absoluutselt. Isegi kui nad nüüd väidavad, et tegid taotlused ja vaatasid pangaülekandeid alles hiljem, ei ole see eluliselt usutav. Kõik need andmed olid tegelikult selle operatsiooni käigus juba olemas. Arvestades, et ma olin julgeolekuasutuste seaduse ehk JASS-i mõttes julgeolekuoht, tehti minu üle täiesti kontrollimatut järelevalvet. Neil on minu kohta algusest peale absoluutselt kõik olemas.

Usute, et praegu vaadatakse teie tegevust samasuguse kullipilguga nagu varem?

Ma ei saa kuidagi kindel olla, et kasvõi meie kõnet praegu pealt ei kuulata. Me ei saa välistada, et selle sama JASS-i alusel on minu kohta veel mingisugune kolmas kriminaalasi või mis iganes. Kui me vaatame ERM-i asja, siis on neil väga loominguline käitumine: nad võtavad väga laia pintsliga ja on võimelised inimesi süüdistama.

Parvel Pruunsild Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Isamaale annetamist te ei jäta? Kolmandas kvartalis andsite taas 100 000 eurot.

Loomulikult mitte, sest see oligi üks nende algseid eesmärke – mind hirmutada. Muuseas, täitsa heatahtlikud inimesed soovitasid mulle: kuule, Parvel, ära äkki enam raha anna, ehk jätavad rahule. Aga ma ei saa järele anda sellistele inimestele nagu Perling ja Pern.

See on tegelikult täiesti õõvastav, kuidas see süsteem toimib. Peab olema väga kõva närv ja piisavalt palju finantsvahendeid, et suuta ennast sellises olukorras kaitsta.

Mis see kapo motivatsioon võiks olla või kust see pärineb?

Mina arvan, et see motivatsioon tuleneb ikka sellest, et Lavly Perlingul ei õnnestunud Isamaad üle võtta. Ja loomulikult on Isamaa süüdistamine väga sobiv praegu valitsevatele poliitilistele jõududele.

Nii et ma arvan, et see on üsna inimlik, sest Perlingul on võimalus – Pern on tema enda vist nimetatud ja kõik need prokurörid, kes seal toimetavad. See on üks süsteem ja kui seda saab kasutada täiesti karistamatult, siis miks nad ei peaks seda tegema? Mitte keegi ju isegi ei küsi Lavly Perlingult mitte midagi.

Kui see kõik on nüüd möödas, kriminaalasi on lahenenud nii teie kui ka erakonna jaoks, kas te siis võtate ette kohtutee ja annate kogu selle käsitluse eest prokuratuuri ja kapo kohtusse?

Sellisel juhul peavad mul olema faktid, aga ma arvan, et kui nad ei saa sellega hakkama, eks nad mõtlevad välja mingi uue kohtuasja. Nagu ma varem olen öelnud: sky is the limit.

Kuna nad on täiesti karistamatud, siis nad võivad teha, mida nad tahavad. Kogu see ERM-i protsess näitas, kuidas tehti jälitustegevusi. Kapo ametnikud käisid kohal, me kaebasime selle peale ja isegi esimese astme kohtunik ütles, et siin on tegemist agenditegevuse kuritarvitamisega.

Aga prokuratuur lükkab süstemaatiliselt kõik tagasi, sest need mehed on absoluutselt puutumatud. Niikaua kui nad on puutumatud, ei võta alama astme kohtud neid asju üles, sest on ju arusaadav, et need vaesed kohtunikud on ka paljud nende mõju all.

Näiteks on siin kõige parem näide Kalle Laaneti juhtum: kui oled "õigel" poolel, on kõik koššer, korteri rentimine on lubatud, aga nii kui lähed "valele" poolele, selgub, et oled kurjategija. Mina ei tea, missugused kaustad on kapol või kellelgi erinevate poliitikute kohta kuskil sahtlis, aga ma kardan, et on.

Ma olen kuulnud aastaid kuulnud EKRE suust samasuguseid sõnumeid ja vabandust, aga EKRE ei ole seda tüüpi sõnumite esitajana ammu enam tõsiseltvõetav. Väga lihtne näide – nad ütlevad, et e-valimised on võltsitud ja riigikogu pole sisuliselt seaduslik, aga istuvad Toompeal rahulikult edasi. Aga kui sarnast juttu räägib Eesti kõige populaarsema erakonna Isamaa suurrahastaja, siis see kõlab üsna õudsalt.

Varasemal ajal vaatasin ka mina, et EKRE keerab vinti peale – nende stiil ongi eskaleerida. Aga kuna ma olen ise nendesse vasktorudesse sisse tõmmatud, siis ma näen seda kõike ja ma näen, kui ülbelt korrakaitsjad käituvad.

Kui kapo jäi vahele minu jälgimise ja kõige muuga, siis ma arvasin, et neil ei ole nii palju nahaalsust, et tulla selle sama rahastamisasjaga ikkagi välja. Aga neid ei huvita, nad lihtsalt tulevad ja raiuvad. Ka see Kert Kingo asi ja paljud teised asjad on tegelikult täiesti välja imetud.

Reformierakonna vastu ei toimu ju midagi. Isegi Lehtme asi võeti pika hambaga ette: prokurör ütles lause – ma pidin pikali kukkuma –, et oleks saanud paremini. Oli näha, et prokurör ei olegi asjast huvitatud – jumala pärast, lõpetame selle ära.

Aga kui on vaja midagi teha Isamaa vastu, siis pannakse täie rauaga ja siis tuleb Pern ja teatab, et tal on siseveendumus.

Mina mõtlesin, et Eesti Vabariigis on olulised seadused. Nüüd on meil oluline ühe mehe – kes on ise võltsimise ja valetamisega vahele jäänud – siseveendumus. Ja siis ta saabki seda teha. Mis see on?

Parvel Pruunsild (paremal) ja vandeadvokaat Paul Keres. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Teil ei ole mingit aimu, mida teilt homme küsitakse?

Absoluutselt ei ole, sest neil on ju kõik vastused käes. Muuseas, tuletan meelde minu küsitlust ERM-i asjas, kus ma olin väga jahmunud, mida üldse küsitakse.

Minu kaitsja Paul Keres ütles pärast väga hästi, et tegelikult ei tahtnud nad su käest midagi teada saada, sest neil ei olnud ühtegi küsimust stiilis "aga mida see tähendab?". Võisin vaid öelda, et te näete ju kõike juba ise.

Neil on kogu informatsioon 100 protsenti olemas ja on olnud väga kaua aega. See kõik on lihtsalt farss ja näitemäng, nüüd on siis etendus number kaks – Lavly Perlingu kättemaksu teine osa.

Tartu ringkonnakohus peaks langetama otsuse Sakala maja ostmise kohtuasjas 5. detsembriks. Olete valmis ka olukorraks, et tuleb süüdimõistav otsus?

Tegelikult ei ole. Käisin ise kohtus ja usun tegelikult ikkagi õigusriiki. Ma saan aru, et see, mis toimub prokuratuuris ja kapo leeris, on väga halvasti.

Aga mul on ikkagi lootus, et Eesti Vabariigis kohtud – pean silmas eriti ringkonnakohut ja riigikohut – toimivad. Ma loodan, et see süsteem toimib tegelikult päriselt inimeste huvides. Aga see ei aita paljusid, sest Eestis on kombeks, et menetlus ongi juba ise otsus: menetlus on see, millega inimene ära tapetakse ja maha joostakse.

Aga ma ei oska karta süüdimõistmist, sest tean, et ma ei ole teinud midagi valesti ei juriidiliselt ega moraalselt – ei ERM-i asjas ega praeguses rahastamise asjas.

Kas te olete Isamaas omavahel arutanud, kuidas te kogu selle asja keskel käitute? Kas üritate rääkida nii palju kui võimalik või tuleb lihtsalt ära kannatada ja oodata, milleni asjad viivad? On teil mingi strateegia?

Ei ole. Minul on oma strateegia ja seda avalikkus juba teab. Minu strateegia on kogu aeg kõik ausalt ära rääkida – kuidas asjad käivad ja mis on minu isiklik tunne –, kuna ma ei ole midagi valesti teinud.

Kuidas käituvad teised ja kuidas käitub erakond, tuleneb nende enda sisemisest tundest, iseloomust ja jumal teab millest.

* ERR on teinud Parempoolsete juhile Lavly Perlingule ettepaneku vastukommentaariks, mille avaldame esimesel võimalusel.